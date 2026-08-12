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Pánská bota Nike Air Force 1 Mid '07 - Černá/Černá

Nike Air Force 1 Mid '07

Pánská bota

129,99 €
Pánská bota Nike Air Force 1 Mid '07 - Černá/Černá
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Bota Nike Air Force 1 Mid '07 má všechno, co už tak dobře znáš: stylové krycí vrstvy a výrazné detaily s tou správnou jiskrou, ať můžeš zazářit. Středně vysoký polstrovaný lem s klasickým zapínáním na suchý zip zaručuje klasické basketové pohodlí a děrování ve špičce odvádí přebytečné teplo.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá
  • Styl: CW2289-001

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

LEGENDÁRNÍ STYL AF1.

Bota Nike Air Force 1 Mid '07 má všechno, co už tak dobře znáš: stylové krycí vrstvy a výrazné detaily s tou správnou jiskrou, ať můžeš zazářit. Středně vysoký polstrovaný lem s klasickým zapínáním na suchý zip zaručuje klasické basketové pohodlí a děrování ve špičce odvádí přebytečné teplo.

Výhody

  • Pohodlí a odolnost od prvního okamžiku už 35 let. Odolné prošívané krycí vrstvy, prvotřídní kůže a pohodlný poddajný design se skvěle hodí na všechno, co tě může potkat v centru města i mimo něj.
  • Tlumení Nike Air, které jsme původně navrhli pro výkonnostní basketbal, zpříjemňuje každý krok. Polstrování kolem kotníku a na jazyku měkce přiléhá k noze.
  • Stylový svršek se snadno čistí a perfektně se hodí na běžné nošení. Středně vysoké provedení a cupsole podrážka vzdávají hold basketové DNA. Historie, styl a pohodlí v jednom.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Systém šněrování s proměnlivou šířkou
  • Zapínání na suchý zip umožňuje přizpůsobit styl a přiléhavost boty
  • Děrování ve špičce
  • Gumová podrážka nezanechává stopy na podlaze, má skvělou trakci a je odolná
  • Zobrazená barva: Černá/Černá
  • Styl: CW2289-001

Vznik modelu Air Force 1

AF1 byly první basketbalové boty, které v roce 1982 přišly s technologií Nike Air. Ve hře tak odstartovaly doslova revoluci a rychle se prosadily po celém světě. I dnes se Air Force 1 drží svých kořenů. Pořád mají měkkou a pružnou tlumicí vrstvu, která změnila dějiny tenisek.

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (247)

Hvězdičky: 4.8

  • DestinyC390606198

    Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me

  • Ready for School

    Mystic25

    Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!

  • Nike Air Force ‘01

    philw169984581

    Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.

Pánská bota Nike Air Force 1 Mid '07

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 20

Prohlédni si pánské boty Nike Air Force 1 Mid '07

Tyhle nesmírně pohodlné a odolné boty, které padnou hned při prvním obutí, jsou tady už víc než 35 let. Odolné prošívané krycí vrstvy a prvotřídní kůže, která se dobře poddá, si hravě poradí se všemi výzvami, na které narazíš ve městě a kdekoli jinde.

Tlumení Nike Air, které jsme původně navrhli pro výkonnostní basketbal, zpříjemňuje každý krok. Polstrování kolem kotníku a na jazyku měkce přiléhá k noze.

Stylový svršek se snadno čistí a perfektně se hodí na běžné nošení. Středně vysoké provedení a cupsole podrážka vzdávají hold basketbalové DNA. Historie, styl a pohodlí v jednom.