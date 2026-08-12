Pánská bota Nike Air Force 1 Mid '07

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Bota Nike Air Force 1 Mid '07 má všechno, co už tak dobře znáš: stylové krycí vrstvy a výrazné detaily s tou správnou jiskrou, ať můžeš zazářit. Středně vysoký polstrovaný lem s klasickým zapínáním na suchý zip zaručuje klasické basketové pohodlí a děrování ve špičce odvádí přebytečné teplo.
Nike Air Force 1 Mid '07
LEGENDÁRNÍ STYL AF1.
Bota Nike Air Force 1 Mid '07 má všechno, co už tak dobře znáš: stylové krycí vrstvy a výrazné detaily s tou správnou jiskrou, ať můžeš zazářit. Středně vysoký polstrovaný lem s klasickým zapínáním na suchý zip zaručuje klasické basketové pohodlí a děrování ve špičce odvádí přebytečné teplo.
AF1 byly první basketbalové boty, které v roce 1982 přišly s technologií Nike Air. Ve hře tak odstartovaly doslova revoluci a rychle se prosadily po celém světě. I dnes se Air Force 1 drží svých kořenů. Pořád mají měkkou a pružnou tlumicí vrstvu, která změnila dějiny tenisek.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07
Prohlédni si pánské boty Nike Air Force 1 Mid '07
Tyhle nesmírně pohodlné a odolné boty, které padnou hned při prvním obutí, jsou tady už víc než 35 let. Odolné prošívané krycí vrstvy a prvotřídní kůže, která se dobře poddá, si hravě poradí se všemi výzvami, na které narazíš ve městě a kdekoli jinde.
Tlumení Nike Air, které jsme původně navrhli pro výkonnostní basketbal, zpříjemňuje každý krok. Polstrování kolem kotníku a na jazyku měkce přiléhá k noze.
Stylový svršek se snadno čistí a perfektně se hodí na běžné nošení. Středně vysoké provedení a cupsole podrážka vzdávají hold basketbalové DNA. Historie, styl a pohodlí v jednom.