Pánská bota Air Jordan 11 CMFT Low

Air Jordan 11 CMFT Low
Pánská bota
Vyprodáno:
Tato barva momentálně není k dispozici
Bota Air Jordan 11 CMTF Low se dívá do budoucnosti letu a zaručí ti pohodlí.Špička a obsázka z měkké kůže a tkaná poutka na tkaničky napodobují výrazné detaily originálního modelu AJ11.Měkká pěna Cushlon a jednotku Zoom Air jemně tlumí každý krok.
- Zobrazená barva: Cool Grey/Medium Grey/Bílá
- Styl: CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
LUXUS NA LÉTO.
Bota Air Jordan 11 CMTF Low se dívá do budoucnosti letu a zaručí ti pohodlí.Špička a obsázka z měkké kůže a tkaná poutka na tkaničky napodobují výrazné detaily originálního modelu AJ11.Měkká pěna Cushlon a jednotku Zoom Air jemně tlumí každý krok.
Lehká, měkká a pružná
Měkká pěna Cushlon jemně tlumí každý krok.Tlumicí vrstva Zoom Air zajišťuje odlehčené odpružení boty.
Prvotřídní kůže
Špička je pokrytá měkkou kůží, která vede přes nárt podél vnější strany boty až k patě.Děrování zlepšuje prodyšnost.
Dokonale sedí
Materiál nohu obepíná odspodu až k horní části chodidla, takže tě drží a zároveň se ti přizpůsobí.
Další výhody
- Celistvý pěnový lem dodává oporu a příjemné tlumení kolem paty a kotníku.
- Gumové části na podrážce zajišťují trakci a odolnost v nejvíc namáhaných oblastech.
- Tkaná poutka na tkaničky usnadňují zavazování.
Podrobnosti o produktu
- Zobrazená barva: Cool Grey/Medium Grey/Bílá
- Styl: CW0784-001
Velikost a střih
- Volnější design, radši si objednej o číslo menší
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 11 CMFT Low