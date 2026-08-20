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Pánská bota Air Jordan 11 CMFT Low - Cool Grey/Medium Grey/Bílá

Air Jordan 11 CMFT Low

Pánská bota

124,99 €
Cool Grey/Medium Grey/Bílá
Bílá/Armory Navy/Pollen

Vyprodáno:

Tato barva momentálně není k dispozici

Bota Air Jordan 11 CMTF Low se dívá do budoucnosti letu a zaručí ti pohodlí.Špička a obsázka z měkké kůže a tkaná poutka na tkaničky napodobují výrazné detaily originálního modelu AJ11.Měkká pěna Cushlon a jednotku Zoom Air jemně tlumí každý krok.


  • Zobrazená barva: Cool Grey/Medium Grey/Bílá
  • Styl: CW0784-001

Air Jordan 11 CMFT Low

124,99 €

LUXUS NA LÉTO.

Bota Air Jordan 11 CMTF Low se dívá do budoucnosti letu a zaručí ti pohodlí.Špička a obsázka z měkké kůže a tkaná poutka na tkaničky napodobují výrazné detaily originálního modelu AJ11.Měkká pěna Cushlon a jednotku Zoom Air jemně tlumí každý krok.

Lehká, měkká a pružná

Měkká pěna Cushlon jemně tlumí každý krok.Tlumicí vrstva Zoom Air zajišťuje odlehčené odpružení boty.

Prvotřídní kůže

Špička je pokrytá měkkou kůží, která vede přes nárt podél vnější strany boty až k patě.Děrování zlepšuje prodyšnost.

Dokonale sedí

Materiál nohu obepíná odspodu až k horní části chodidla, takže tě drží a zároveň se ti přizpůsobí.

Další výhody

  • Celistvý pěnový lem dodává oporu a příjemné tlumení kolem paty a kotníku.
  • Gumové části na podrážce zajišťují trakci a odolnost v nejvíc namáhaných oblastech.
  • Tkaná poutka na tkaničky usnadňují zavazování.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Cool Grey/Medium Grey/Bílá
  • Styl: CW0784-001

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánská bota Air Jordan 11 CMFT Low

    Air Jordan 11 CMFT Low

    124,99 €