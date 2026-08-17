Pánská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14

Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Nike Downshifter 14
Přeřaď na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.1
Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
PETROSG328087609
Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος
Love this
Gergely701177834
Great Quality, really comfi, great price
Nike Downshifter 14
Navržené pro
Tlumení
Hmotnost boty
Rozdíl mezi patou a špičkou
Hmotnost boty
Přibližně 358 g (pánská velikost 44)
Rozdíl mezi patou a špičkou
10 mm