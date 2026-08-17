 
obrázek 1 ze 8
Nejlépe hodnoceno
Pánská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14 - Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá

Nike Downshifter 14

Pánská běžecká silniční bota

69,99 €
Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá
Černá/Anthracite/Černá
Summit White/Černá/Bílá/Metallic Silver
Bílá/Racer Blue/Anthracite/Černá
Bílá/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Černá/Anthracite/Bílá/Red Orbit
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá
  • Styl: IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Přeřaď na vyšší rychlost v botách Downshifter 14. Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a citlivější než předchozí model. Svršek je navíc z otevřené síťoviny, takže je tak akorát prodyšný a díky pásce ve střední části chodidla bota skvěle drží.

Výhody

  • Technická síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o optimální prodyšnost.
  • Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.
  • Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.

Podrobnosti o produktu

  • Hmotnost: zhruba 358 g (pánská velikost 44)
  • Rozdíl mezi patou a špičkou: 10 mm
  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Wolf Grey/Bílá
  • Styl: IB1895-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (27)

Hvězdičky: 4.1

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Pánská běžecká silniční bota Nike Downshifter 14

Nike Downshifter 14

69,99 €

Zvýšená prodyšnost a pěnová mezipodešev příjemně tlumí doslova na každém kroku.

Navržené pro

Běhání po silnici

Tlumení

Citlivé

Hmotnost boty

Přibližně 358 g (pánská velikost 44)

Rozdíl mezi patou a špičkou

10 mm

Technické parametry

Hmotnost boty

Přibližně 358 g (pánská velikost 44)

Rozdíl mezi patou a špičkou

10 mm

Dokonale funkční prvky

  • Prodyšný svršek

    Technická síťovina s otevřenými otvory na svršku se stará o optimální prodyšnost.

  • Pohodlná mezipodešev

    Zvýšili jsme úroveň tlumení v mezipodešvi, aby byla bota pohodlnější a měla lepší odraz.

  • Pevně padnoucí střih

    Vnitřní pásek dokonale obepíná střední část chodidla a bezpečně tě podrží.

Dolaď si styl

Item 3 of 32