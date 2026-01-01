Oboustranná bunda Nike ACG pro větší děti

Nike ACG
Oboustranná bunda pro větší děti
Vyraz do přírody v této bundě s kapucí. Má prostorný střih, výplň z umělého prachového peří, které příjemně hřeje, zip po celé délce a kapsy na zip, kam si bezpečně schováš drobnosti, třeba peníze, klíče nebo telefon. A navíc díky oboustrannému designu máš dvě bundy v jedné.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ7619-010
Nike ACG
Vyraz do přírody v této bundě s kapucí. Má prostorný střih, výplň z umělého prachového peří, které příjemně hřeje, zip po celé délce a kapsy na zip, kam si bezpečně schováš drobnosti, třeba peníze, klíče nebo telefon. A navíc díky oboustrannému designu máš dvě bundy v jedné.
Podrobnosti o produktu
- Bunda je podšitá
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ7619-010
Velikost a střih
- Model měří 150 cm a má na sobě velikost M
- Modelka měří 152 cm a má na sobě velikost M
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike ACG