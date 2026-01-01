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Oboustranná bunda Nike ACG pro větší děti - Černá

Nike ACG

Oboustranná bunda pro větší děti

149,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Vyraz do přírody v této bundě s kapucí. Má prostorný střih, výplň z umělého prachového peří, které příjemně hřeje, zip po celé délce a kapsy na zip, kam si bezpečně schováš drobnosti, třeba peníze, klíče nebo telefon. A navíc díky oboustrannému designu máš dvě bundy v jedné.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ7619-010

Nike ACG

149,99 €

Vyraz do přírody v této bundě s kapucí. Má prostorný střih, výplň z umělého prachového peří, které příjemně hřeje, zip po celé délce a kapsy na zip, kam si bezpečně schováš drobnosti, třeba peníze, klíče nebo telefon. A navíc díky oboustrannému designu máš dvě bundy v jedné.

Podrobnosti o produktu

  • Bunda je podšitá
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ7619-010

Velikost a střih

    • Model měří 150 cm a má na sobě velikost M
    • Modelka měří 152 cm a má na sobě velikost M
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Oboustranná bunda Nike ACG pro větší děti

    Nike ACG

    149,99 €

    Dolaď si styl