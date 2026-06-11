Nízké tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (6 párů)

Jó zokni.
Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf
Nagyon jó az anyaga és a hossza.
Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká příze s technologií odvádějící pot pomáhá udržet nohy v suchu a pohodlně se nosí.
Nike Everyday Lightweight
PĚKNĚ V SUCHU.
Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká příze s technologií odvádějící pot pomáhá udržet nohy v suchu a pohodlně se nosí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
Jó zokni.
Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf
Nagyon jó az anyaga és a hossza.
Top
martinr161034202
Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen
SUPER 👍
KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937
SUPER 👍 BARDZO DOBRA JAKOŚĆ, SUPER WYGODNE!!!
Nike Everyday Lightweight