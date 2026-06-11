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Nízké tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (6 párů) - Černá/Bílá

Nike Everyday Lightweight

Nízké tréninkové ponožky (6 párů)

22,99 €
Černá/Bílá
Bílá/Černá
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Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká příze s technologií odvádějící pot pomáhá udržet nohy v suchu a pohodlně se nosí.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: SX7679-010

Nike Everyday Lightweight

22,99 €

PĚKNĚ V SUCHU.

Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká příze s technologií odvádějící pot pomáhá udržet nohy v suchu a pohodlně se nosí.

Výhody

  • Technologie Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Pás přes nárt zpevňuje nohu.
  • Nízké provedení sahá pod kotník.

Podrobnosti o produktu

  • Materiál: 66 % bavlna / 32 % polyester / 2 % elastan. Žíhání: 60 % bavlna / 38 % polyester / 2 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: SX7679-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (93)

Hvězdičky: 4.4

  • Jó zokni.

    Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf

    Nagyon jó az anyaga és a hossza.

  • Top

    martinr161034202

    Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER 👍 BARDZO DOBRA JAKOŚĆ, SUPER WYGODNE!!!

Nízké tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (6 párů)

Nike Everyday Lightweight

22,99 €

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