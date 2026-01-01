Nízké kopačky Nike United Tiempo Maestro Elite na pevný povrch

Nike United Tiempo Maestro Elite
Nízké kopačky na pevný povrch
Posouvej hranice na hřišti v botách Nike United Tiempo Maestro Elite. Navrženo pro hráčky, které mají vynikající kontrolu, jako Naomi Girma a Patricia Guijarro. Vychutnej si naprostou kontrolu nad každým dotykem. Materiál TECHLEATHER, měkčí než přírodní kůže, ti v kombinaci s pružnou deskou Maestro360 poskytne pocit jako v rukavičkách bez ohledu na to, kam míč udeří.
- Zobrazená barva: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Styl: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
Posouvej hranice na hřišti v botách Nike United Tiempo Maestro Elite. Navrženo pro hráčky, které mají vynikající kontrolu, jako Naomi Girma a Patricia Guijarro. Vychutnej si naprostou kontrolu nad každým dotykem. Materiál TECHLEATHER, měkčí než přírodní kůže, ti v kombinaci s pružnou deskou Maestro360 poskytne pocit jako v rukavičkách bez ohledu na to, kam míč udeří.
Tajemství designu
Kolekce Nike United oslavuje sportovkyně s divokou kontrolou, jako jsou Naomi Girma a Patricia Guijarro. Spojili jsme syté vínové tóny s grafikou inspirovanou zvířecími vzory, abychom vyjádřili, jak útočí na hřišti a překračují hranice možného.
Mimořádně měkké
TECHLEATHER na svršku, kde jej potřebuješ pro kreativní driblování, je mimořádně měkký materiál. Zajišťuje spolehlivější kontakt s míčem za mokra i za sucha než přírodní kůže. Jeho tvarované linie zlepšují zážitek z kontaktu s míčem.
Dokonale padne
Materiál TECHLEATHER se přizpůsobí tvaru nohy. Dělená deska Maestro360, umístěná v přední části chodidla a na patě, umožňuje syntetické kůži svršku obepnout klenbu chodidla a ještě více zvýrazní pocit, že ti bota sedne jako ulitá.
Trakce na hřišti
Vsazené kolíky na podrážce na patě a v přední části boty zajišťují trakci pro lepší přilnavost na hřišti. Díky zkrouceným kuželovým kolíkům můžeš lehce přihrávat a měnit směr.
Podrobnosti o produktu
- Vhodné na suché povrchy s přírodní trávou
- Polstrovaná svrchní vrstva stélky
- Zobrazená barva: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Styl: IO8457-201
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike United Tiempo Maestro Elite
ČASTÉ DOTAZY (9)
Pro koho se tyto kopačky nejlépe hodí?
Pro hráče, kteří upřednostňují kontakt s míčem, neustálou kontrolu a kreativní driblování a diktují pravidla, nespoléhají se na tempo.
Co je to Nike TECHLEATHER a jak se liší od skutečné kůže?
TECHLEATHER je speciálně navržený funkční materiál, který působí měkce a stejně jako prémiová kůže je přizpůsobivý. Zároveň ti za sucha i v mokru zajistí stabilnější cit při ovládání míče, než jaký nabízí právě přírodní kůže.
Jak se TECHLEATHER postupně přizpůsobí chodidlu?
Materiál TECHLEATHER použitý v modelu Tiempo Maestro Elite je navržený, aby se přirozeně přizpůsobil tvaru chodidla. Pomáhá vytvořit individuální formu, která padne jako ulitá a zároveň zachovává strukturu a konzistentní dotek po celou dobu životnosti kopačky.
K čemu slouží dělená deska Maestro360?
Dělená deska je umístěna v přední části chodidla a na patě na podrážce, aby svršek přirozeně obepínal klenbu. Díky tomu bota padne jako ulitá, umožňuje citlivý pohyb chodidla a lépe propojuje nohu a hřišťě.
Jak se Tiempo Maestro Elite liší od předchozího modelu Tiempo?
Tiempo Maestro Elite má zbrusu nový svršek z materiálu TECHLEATHER a dělenou podrážku Maestro360. V porovnání s předchozími verzemi přináší citlivější kontakt s míčem, přizpůsobivější střih a dokonalejší splynutí nohy a kopačky.
Jaký je rozdíl mezi kopačkami řady Tiempo, Phantom a Mercurial?
Model Tiempo je navržen pro cit pro míč a jeho ovládání. Phantom klade důraz na přesnost při přesných přihrávkách a střelách. Mercurial je určen na výbušnou rychlost a rychlé útočné pohyby.
Na jaké povrchy jsou tyhle kopačky určené?
Tvrdý povrch (suché povrchy s přírodní trávou) a umělá tráva (povrchy s delší umělou trávou).
Jak Tiempo Maestro Elite sedí a jakou velikost by si měli hráči vybrat?
Kopačky Tiempo jsou navržené tak, aby padly jako ulité a přizpůsobily se tvaru nohy. Většině hráčů vyhovuje jejich obvyklá velikost, i když preference ohledně střihu se můžou lišit v závislosti na tom, jak těsné kopačky hráči preferují.
Jak by se měly tyto kopačky čistit a udržovat?
Po hře otři nečistoty, odstraň nečistoty z kolíků a nech kopačky přirozeně uschnout na vzduchu. Vyhýbej se přímému teplu a pravidelně je čisti. Pomůžeš tím zachovat kontakt, tvar a funkčnost dlouhodobě.
Díky extra měkkému materiálu a střihu, který padne jako ulitý, budeš mít nad míčem plnou kontrolu.
Výhoda
Kontakt s míčem
Střih
Přirozenost
Navržené na
Pevný povrch
Úroveň
Elite
Co je nového?
- TECHLEATHER, nejjemnější materiál od Nike Soccer, zajišťuje spolehlivý kontakt s míčem v suchých i mokrých podmínkách.
- Tvarované linie na svršku doplňuje báječná měkkost na dotek.
- Dělený plát Maestro360 umožňuje materiálu TECHLEATHER pevně, ale příjemně obepnout nárt a výsledkem je dokonalý kontakt s míčem.
„Model Nike United Tiempo je pro hráčky, které jsou často na míči, dobře přihrávají a na hřišti nechají duši.“
Patri Guijarro
Útočnice, FC Barcelona / Španělsko
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