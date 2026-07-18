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Nevyztužená tenisová kšiltovka Nike Dri-FIT ADV Club - Bílá/Černá

Recyklované materiály

Nike Dri-FIT ADV Club

Nevyztužená tenisová kšiltovka

32,99 €
Bílá/Černá
Černá/Bílá
Old Royal/Bílá
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Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Zasportuj si v kšiltovce Nike Club, ať už na tenisovém hřišti, nebo někde jinde. Tahle nevyztužená kšiltovka se střední hloubkou je vyrobená z vylepšeného materiálu, který odvádí pot, takže zůstaneš svěží celý zápas. Navíc je mimořádně prodyšná, takže zvládne i intenzivní hru. Taky jsme zkrátili kšilt AeroBill, aby tě nic nerozptylovalo, až budeš podávat další esa.


  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: FB5598-100

Nike Dri-FIT ADV Club

32,99 €

Zasportuj si v kšiltovce Nike Club, ať už na tenisovém hřišti, nebo někde jinde. Tahle nevyztužená kšiltovka se střední hloubkou je vyrobená z vylepšeného materiálu, který odvádí pot, takže zůstaneš svěží celý zápas. Navíc je mimořádně prodyšná, takže zvládne i intenzivní hru. Taky jsme zkrátili kšilt AeroBill, aby tě nic nerozptylovalo, až budeš podávat další esa.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Hladký a lehký materiál je dostatečně pružný, takže perfektně padne.
  • Děrování na temeni a potní pásce zlepšuje prodyšnost.
  • Zadní pásek na suchý zip si snadno nastavíš podle sebe.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 90 % polyester / 10 % elastan. Spodní část kšiltu: 100 % polyester. Potní páska: 80 % polyester / 20 % elastan. Podšívka předního dílu: 90 % polyester / 10 % elastan.
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: FB5598-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (38)

Hvězdičky: 4.3

  • Cappellino baseball di ottima qualità.

    ENRICOR15236428

    Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.

  • Comfortable to wear

    John422290444

    Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.

  • Super

    michelam529024665

    Meraviglioso nella vestibiàita, confort e tessuto

Nevyztužená tenisová kšiltovka Nike Dri-FIT ADV Club

Nike Dri-FIT ADV Club

32,99 €

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