Nevyztužená tenisová kšiltovka Nike Dri-FIT ADV Club

Cappellino baseball di ottima qualità.
ENRICOR15236428
Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Zasportuj si v kšiltovce Nike Club, ať už na tenisovém hřišti, nebo někde jinde. Tahle nevyztužená kšiltovka se střední hloubkou je vyrobená z vylepšeného materiálu, který odvádí pot, takže zůstaneš svěží celý zápas. Navíc je mimořádně prodyšná, takže zvládne i intenzivní hru. Taky jsme zkrátili kšilt AeroBill, aby tě nic nerozptylovalo, až budeš podávat další esa.
Nike Dri-FIT ADV Club
Zasportuj si v kšiltovce Nike Club, ať už na tenisovém hřišti, nebo někde jinde. Tahle nevyztužená kšiltovka se střední hloubkou je vyrobená z vylepšeného materiálu, který odvádí pot, takže zůstaneš svěží celý zápas. Navíc je mimořádně prodyšná, takže zvládne i intenzivní hru. Taky jsme zkrátili kšilt AeroBill, aby tě nic nerozptylovalo, až budeš podávat další esa.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Cappellino baseball di ottima qualità.
ENRICOR15236428
Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.
Comfortable to wear
John422290444
Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.
Super
michelam529024665
Meraviglioso nella vestibiàita, confort e tessuto
Nike Dri-FIT ADV Club