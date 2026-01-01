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Nevyztužená pletená kšiltovka Nike Club - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Recyklované materiály

Nike Club

Nevyztužená pletená kšiltovka

34,99 €
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Černá/Ale Brown/Sanddrift

Vyšívaný znak a kšilt z vaflového úpletu dodávají téhle klasické kšiltovce Club se střední hloubkou luxusní nádech. Je z odolného bavlněného plátna a má zakřivený kšilt pro klasický vzhled.


  • Zobrazená barva: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Styl: IQ1326-323

Nike Club

34,99 €

Vyšívaný znak a kšilt z vaflového úpletu dodávají téhle klasické kšiltovce Club se střední hloubkou luxusní nádech. Je z odolného bavlněného plátna a má zakřivený kšilt pro klasický vzhled.

Podrobnosti o produktu

  • Nastavitelný kovový posuvný uzávěr
  • Svrchní část: 100 % bavlna. Díly: 100 % polyester. Podšívka přední části: 100 % polyester
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Styl: IQ1326-323

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Nevyztužená pletená kšiltovka Nike Club

    Nike Club

    34,99 €

    Dolaď si styl