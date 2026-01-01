Nevyztužená pletená kšiltovka Nike Club

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Recyklované materiály
Nike Club
Nevyztužená pletená kšiltovka
34,99 €
Vyšívaný znak a kšilt z vaflového úpletu dodávají téhle klasické kšiltovce Club se střední hloubkou luxusní nádech. Je z odolného bavlněného plátna a má zakřivený kšilt pro klasický vzhled.
- Zobrazená barva: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Styl: IQ1326-323
Nike Club
34,99 €
Vyšívaný znak a kšilt z vaflového úpletu dodávají téhle klasické kšiltovce Club se střední hloubkou luxusní nádech. Je z odolného bavlněného plátna a má zakřivený kšilt pro klasický vzhled.
Podrobnosti o produktu
- Nastavitelný kovový posuvný uzávěr
- Svrchní část: 100 % bavlna. Díly: 100 % polyester. Podšívka přední části: 100 % polyester
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Styl: IQ1326-323
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
34,99 €