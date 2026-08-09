Nevyztužená kšiltovka Nike Dri-FIT Club s kovovým logem Swoosh

5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tahle nevyztužená kšiltovka Nike Club se střední hloubkou vylepší tvůj Swoosh styl. Zaoblený kšilt a kovové logo Swoosh skvěle doplní tvůj outfit a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě, když si naplno užíváš teplé a slunečné počasí.
Nike Dri-FIT Club
Tahle nevyztužená kšiltovka Nike Club se střední hloubkou vylepší tvůj Swoosh styl. Zaoblený kšilt a kovové logo Swoosh skvěle doplní tvůj outfit a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě, když si naplno užíváš teplé a slunečné počasí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Prohlédni si nestrukturovanou kšiltovku Nike Dri-FIT Club s kovovým logem Swoosh
Kšiltovky Club mají střední hloubku, která se hodí na každý den.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.