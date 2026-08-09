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Nevyztužená kšiltovka Nike Dri-FIT Club s kovovým logem Swoosh - Černá/Metallic Silver

Recyklované materiály

Nike Dri-FIT Club

Nevyztužená kšiltovka s kovovým logem Swoosh

27,99 €
Černá/Metallic Silver
Light Smoke Grey/Metallic Silver
Bílá/Metallic Silver
Midnight Navy/Metallic Silver
Pink Smoke/Metallic Gold
Camo Green/Metallic Silver
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Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tahle nevyztužená kšiltovka Nike Club se střední hloubkou vylepší tvůj Swoosh styl. Zaoblený kšilt a kovové logo Swoosh skvěle doplní tvůj outfit a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě, když si naplno užíváš teplé a slunečné počasí.


  • Zobrazená barva: Černá/Metallic Silver
  • Styl: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Tahle nevyztužená kšiltovka Nike Club se střední hloubkou vylepší tvůj Swoosh styl. Zaoblený kšilt a kovové logo Swoosh skvěle doplní tvůj outfit a materiál odvádějící pot tě udrží v pohodě, když si naplno užíváš teplé a slunečné počasí.

Výhody

  • Kšiltovky Club mají střední hloubku, která se hodí na každý den.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Kepr je lehký a příjemně hladký.
  • Kovovým zapínáním s logem Swoosh si ji snadno upravíš podle sebe.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Kovové logo Swoosh Ingot
  • Nastavitelné kovové zapínání s embosovaným logem Swoosh
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Metallic Silver
  • Styl: FB5372-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (75)

Hvězdičky: 4.6

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Nevyztužená kšiltovka Nike Dri-FIT Club s kovovým logem Swoosh

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Dolaď si styl

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Prohlédni si nestrukturovanou kšiltovku Nike Dri-FIT Club s kovovým logem Swoosh

Kšiltovky Club mají střední hloubku, která se hodí na každý den.

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.