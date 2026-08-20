 
obrázek 1 ze 6
Nevyztužená kšiltovka Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt - Bílá/Anthracite/Černá

Recyklované materiály

Nike Dri-FIT ADV Fly

Nevyztužená kšiltovka AeroBill AeroAdapt

42,99 €
Bílá/Anthracite/Černá
Černá/Anthracite/Černá
Pink Smoke/Anthracite

Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Vylepši svou fitness cestu s kšiltovkou Nike Fly. Díky designu s nízkou hloubkou a sportovnímu střihu je tato kšiltovka ideální na tvůj další běh, posilování a cvičení. Díky vylepšenému materiálu, který odvádí pot, a bočním dílům AeroAdapt budeš svěží. Elastická stahovací šňůrka a snadné zapínání skvěle vyhoví potřebám tvého tréninku.


  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
  • Styl: FJ0736-100

Nike Dri-FIT ADV Fly

42,99 €

Vylepši svou fitness cestu s kšiltovkou Nike Fly. Díky designu s nízkou hloubkou a sportovnímu střihu je tato kšiltovka ideální na tvůj další běh, posilování a cvičení. Díky vylepšenému materiálu, který odvádí pot, a bočním dílům AeroAdapt budeš svěží. Elastická stahovací šňůrka a snadné zapínání skvěle vyhoví potřebám tvého tréninku.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Materiál s technologií Nike AeroBill je prodyšný, pohodlný a dobře odvádí pot, takže tě nebude nic rozptylovat.
  • Technologie Nike AeroAdapt udrží tvé tělo na optimální teplotě díky cíleně umístěným dílům s potem aktivovanými otvory.
  • Pružnou stahovací šňůrku se zarážkou si snadno nastavíš podle sebe.
  • Tkané díly pruží ve čtyřech směrech a pohodlně se nosí.

Podrobnosti o produktu

  • Reflexní prvky
  • Svrchní část / podšívka předního dílu: 100 % polyester. Díly: 81 % polyester / 19 % nylon.
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
  • Styl: FJ0736-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Žádné recenze

    Nevyztužená kšiltovka Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt

    Nike Dri-FIT ADV Fly

    42,99 €