Nevyztužená kšiltovka Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt

Recyklované materiály
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nevyztužená kšiltovka AeroBill AeroAdapt
Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Vylepši svou fitness cestu s kšiltovkou Nike Fly. Díky designu s nízkou hloubkou a sportovnímu střihu je tato kšiltovka ideální na tvůj další běh, posilování a cvičení. Díky vylepšenému materiálu, který odvádí pot, a bočním dílům AeroAdapt budeš svěží. Elastická stahovací šňůrka a snadné zapínání skvěle vyhoví potřebám tvého tréninku.
- Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
- Styl: FJ0736-100
Nike Dri-FIT ADV Fly
Vylepši svou fitness cestu s kšiltovkou Nike Fly. Díky designu s nízkou hloubkou a sportovnímu střihu je tato kšiltovka ideální na tvůj další běh, posilování a cvičení. Díky vylepšenému materiálu, který odvádí pot, a bočním dílům AeroAdapt budeš svěží. Elastická stahovací šňůrka a snadné zapínání skvěle vyhoví potřebám tvého tréninku.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Materiál s technologií Nike AeroBill je prodyšný, pohodlný a dobře odvádí pot, takže tě nebude nic rozptylovat.
- Technologie Nike AeroAdapt udrží tvé tělo na optimální teplotě díky cíleně umístěným dílům s potem aktivovanými otvory.
- Pružnou stahovací šňůrku se zarážkou si snadno nastavíš podle sebe.
- Tkané díly pruží ve čtyřech směrech a pohodlně se nosí.
Podrobnosti o produktu
- Reflexní prvky
- Svrchní část / podšívka předního dílu: 100 % polyester. Díly: 81 % polyester / 19 % nylon.
- Prát v ruce
- Dovoz
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
- Styl: FJ0736-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Dri-FIT ADV Fly