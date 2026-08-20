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Nevyztužená kšiltovka Nike Club Futura v sepraném stylu - Bílá/Černá

Nike Club

Nevyztužená kšiltovka Futura v sepraném stylu

27,99 €
Bílá/Černá
Particle Grey/Bílá
Černá/Černá
Černá/Bílá
Obsidian/Bílá
Parachute Beige/Bílá

Kšiltovka Nike Club se střední hloubkou má klasický styl, takže máš spoustu možností, jak ji kombinovat. Je vyrobená z hladkého bavlněného kepru, který je jemně sepraný, takže se ti bude pohodlně nosit hned od začátku. Prohnutý kšilt jí dodává ležérní styl a díky nastavitelnému zadnímu pásku si ji snadno upravíš podle sebe.


  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: FB5368-100

Nike Club

27,99 €

Kšiltovka Nike Club se střední hloubkou má klasický styl, takže máš spoustu možností, jak ji kombinovat. Je vyrobená z hladkého bavlněného kepru, který je jemně sepraný, takže se ti bude pohodlně nosit hned od začátku. Prohnutý kšilt jí dodává ležérní styl a díky nastavitelnému zadnímu pásku si ji snadno upravíš podle sebe.

Výhody

  • Středně hluboké kšiltovky Nike Club v klasickém stylu se hodí na každou příležitost.
  • Bavlněný kepr je měkký, hladký a příjemně se nosí celý den.
  • Protože je středně hluboká, sahá těsně nad hlavu a nabízí všestranný profil, který je ležérní a snadno se kombinuje.
  • Zadní zapínání si nastavíš kovovou sponou. Nevyužitou část zadního pásku můžeš úhledně zastrčit do potní pásky.

Podrobnosti o produktu

  • Obšité větrací otvory
  • Vyšívané logo Nike Futura uprostřed temene
  • 100 % bavlna
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Černá
  • Styl: FB5368-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Nevyztužená kšiltovka Nike Club Futura v sepraném stylu

    Nike Club

    27,99 €