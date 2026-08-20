Nevyztužená kšiltovka Nike Club Futura v sepraném stylu

Nike Club
Nevyztužená kšiltovka Futura v sepraném stylu
Kšiltovka Nike Club se střední hloubkou má klasický styl, takže máš spoustu možností, jak ji kombinovat. Je vyrobená z hladkého bavlněného kepru, který je jemně sepraný, takže se ti bude pohodlně nosit hned od začátku. Prohnutý kšilt jí dodává ležérní styl a díky nastavitelnému zadnímu pásku si ji snadno upravíš podle sebe.
- Zobrazená barva: Bílá/Černá
- Styl: FB5368-100
Nike Club
Kšiltovka Nike Club se střední hloubkou má klasický styl, takže máš spoustu možností, jak ji kombinovat. Je vyrobená z hladkého bavlněného kepru, který je jemně sepraný, takže se ti bude pohodlně nosit hned od začátku. Prohnutý kšilt jí dodává ležérní styl a díky nastavitelnému zadnímu pásku si ji snadno upravíš podle sebe.
Výhody
- Středně hluboké kšiltovky Nike Club v klasickém stylu se hodí na každou příležitost.
- Bavlněný kepr je měkký, hladký a příjemně se nosí celý den.
- Protože je středně hluboká, sahá těsně nad hlavu a nabízí všestranný profil, který je ležérní a snadno se kombinuje.
- Zadní zapínání si nastavíš kovovou sponou. Nevyužitou část zadního pásku můžeš úhledně zastrčit do potní pásky.
Podrobnosti o produktu
- Obšité větrací otvory
- Vyšívané logo Nike Futura uprostřed temene
- 100 % bavlna
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Černá
- Styl: FB5368-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Žádné recenze
Nike Club