Nevyztužená kšiltovka Nike After Dark Tour Club Dri-FIT

Recyklované materiály
Nike After Dark Tour
Nevyztužená kšiltovka Club Dri-FIT
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tahle nastavitelná kšiltovka Club oslavuje Nike After Dark Tour, sérii nočních závodů pro ženy, které se běhají ve městech po celém světě. Je vyrobená z materiálu Nike Dri-FIT a má vnitřní potní pásku, takže tě udrží v suchu a pohodlí ve dne i v noci.
- Zobrazená barva: Černá/Reflective Silver
- Styl: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Tahle nastavitelná kšiltovka Club oslavuje Nike After Dark Tour, sérii nočních závodů pro ženy, které se běhají ve městech po celém světě. Je vyrobená z materiálu Nike Dri-FIT a má vnitřní potní pásku, takže tě udrží v suchu a pohodlí ve dne i v noci.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Všechny kšiltovky Club mají střední hloubku, která se hodí na každý den.
Podrobnosti o produktu
- Obšité větrací otvory
- Kovová přezka
- Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Reflective Silver
- Styl: IF3582-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike After Dark Tour