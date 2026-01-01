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Nevyztužená kšiltovka Nike After Dark Tour Club Dri-FIT - Černá/Reflective Silver

Recyklované materiály

Nike After Dark Tour

Nevyztužená kšiltovka Club Dri-FIT

27,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tahle nastavitelná kšiltovka Club oslavuje Nike After Dark Tour, sérii nočních závodů pro ženy, které se běhají ve městech po celém světě. Je vyrobená z materiálu Nike Dri-FIT a má vnitřní potní pásku, takže tě udrží v suchu a pohodlí ve dne i v noci.


  • Zobrazená barva: Černá/Reflective Silver
  • Styl: IF3582-010

Nike After Dark Tour

27,99 €

Tahle nastavitelná kšiltovka Club oslavuje Nike After Dark Tour, sérii nočních závodů pro ženy, které se běhají ve městech po celém světě. Je vyrobená z materiálu Nike Dri-FIT a má vnitřní potní pásku, takže tě udrží v suchu a pohodlí ve dne i v noci.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Všechny kšiltovky Club mají střední hloubku, která se hodí na každý den.

Podrobnosti o produktu

  • Obšité větrací otvory
  • Kovová přezka
  • Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester.
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Reflective Silver
  • Styl: IF3582-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Nevyztužená kšiltovka Nike After Dark Tour Club Dri-FIT

    Nike After Dark Tour

    27,99 €

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