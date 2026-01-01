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Nevyztužená džínová kšiltovka Nike Club v malířském stylu - College Navy/Pink Foam

Recyklované materiály

Nike Club

Nevyztužená džínová kšiltovka v malířském stylu

34,99 €

Technika barvení airbrush dává téhle džínové kšiltovce Club obnošený vzhled. Má zakřivený kšilt a středně hluboký střih pro klasický vzhled. A


  • Zobrazená barva: College Navy/Pink Foam
  • Styl: IQ1314-419

Nike Club

34,99 €

Technika barvení airbrush dává téhle džínové kšiltovce Club obnošený vzhled. Má zakřivený kšilt a středně hluboký střih pro klasický vzhled. A

Podrobnosti o produktu

  • Tkaná nášivka
  • Nastavitelný pásek vzadu
  • Kovový posuvný uzávěr
  • Svrchní část: 100 % bavlna. Podšívka předního panelu: 100 % polyester.
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: College Navy/Pink Foam
  • Styl: IQ1314-419

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Nevyztužená džínová kšiltovka Nike Club v malířském stylu

    Nike Club

    34,99 €

    Dolaď si styl