Nevyztužená džínová kšiltovka Nike Club v malířském stylu

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Recyklované materiály
Nike Club
Nevyztužená džínová kšiltovka v malířském stylu
34,99 €
Technika barvení airbrush dává téhle džínové kšiltovce Club obnošený vzhled. Má zakřivený kšilt a středně hluboký střih pro klasický vzhled. A
- Zobrazená barva: College Navy/Pink Foam
- Styl: IQ1314-419
Nike Club
34,99 €
Technika barvení airbrush dává téhle džínové kšiltovce Club obnošený vzhled. Má zakřivený kšilt a středně hluboký střih pro klasický vzhled. A
Podrobnosti o produktu
- Tkaná nášivka
- Nastavitelný pásek vzadu
- Kovový posuvný uzávěr
- Svrchní část: 100 % bavlna. Podšívka předního panelu: 100 % polyester.
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: College Navy/Pink Foam
- Styl: IQ1314-419
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
34,99 €