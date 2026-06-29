Nastavitelná kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly Dri-FIT na terénní běh

Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Recyklované materiály
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Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tahle závodní kšiltovka ACG Fly je navržená tak, aby maximalizovala využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje větší proudění vzduchu přímo na tvoji hlavu, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
Kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly
PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tahle závodní kšiltovka ACG Fly je navržená tak, aby maximalizovala využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje větší proudění vzduchu přímo na tvoji hlavu, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.
Měkká pletenina s otvory je příjemná na dotek a rychle odvádí přebytečné tělesné teplo. Zapínání na suchý zip se značkou ACG ti umožní snadno upravit velikost za pohybu.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly