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Nastavitelná kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly Dri-FIT na terénní běh - Bílá/Bílá

Recyklované materiály

Kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly

Nastavitelná kšiltovka Dri-FIT na terénní běh

49,99 €

Už brzy

Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tahle závodní kšiltovka ACG Fly je navržená tak, aby maximalizovala využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje větší proudění vzduchu přímo na tvoji hlavu, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá
  • Styl: IX1854-100

Kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly

49,99 €

PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tahle závodní kšiltovka ACG Fly je navržená tak, aby maximalizovala využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje větší proudění vzduchu přímo na tvoji hlavu, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.

Přelomová inovace

Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.

Přelomová konstrukce

Měkká pletenina s otvory je příjemná na dotek a rychle odvádí přebytečné tělesné teplo. Zapínání na suchý zip se značkou ACG ti umožní snadno upravit velikost za pohybu.

Přelomové pohodlí

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Další výhody

  • Nízkoprofilový design dobře padne a poskytne ti jistotu při rychlém pohybu náročným terénem.
  • Prohnutý kšilt chrání oči před sluncem.

Podrobnosti o produktu

  • Zapínání na suchý zip si nastavíš podle sebe
  • 100 % polyester
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá
  • Styl: IX1854-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

Nastavitelná kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly Dri-FIT na terénní běh

Kšiltovka ACG Radical AirFlow Fly

49,99 €

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