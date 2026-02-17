Mikina s kapucí Nike Air pro větší děti

Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836
Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Když potřebuješ trochu zahřát, sáhni po téhle lehké flísové mikině s kapucí. Materiál je zvenku hladký a zevnitř česaný a mimořádně měkký pro maximální pohodlí. Speciální designové detaily, jako je vyšívané logo na hrudi a kontrastní lemování, dodají tvému vzhledu šmrnc.
Nike Air
Když potřebuješ trochu zahřát, sáhni po téhle lehké flísové mikině s kapucí. Materiál je zvenku hladký a zevnitř česaný a mimořádně měkký pro maximální pohodlí. Speciální designové detaily, jako je vyšívané logo na hrudi a kontrastní lemování, dodají tvému vzhledu šmrnc.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836
Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Nike Air