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Mikina s kapucí Nike Air pro větší děti - Černá/Bílá/Bílá

Nike Air

Mikina s kapucí pro větší děti

Sleva 30

Když potřebuješ trochu zahřát, sáhni po téhle lehké flísové mikině s kapucí. Materiál je zvenku hladký a zevnitř česaný a mimořádně měkký pro maximální pohodlí. Speciální designové detaily, jako je vyšívané logo na hrudi a kontrastní lemování, dodají tvému vzhledu šmrnc.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: II7350-010

Nike Air

Sleva 30

Když potřebuješ trochu zahřát, sáhni po téhle lehké flísové mikině s kapucí. Materiál je zvenku hladký a zevnitř česaný a mimořádně měkký pro maximální pohodlí. Speciální designové detaily, jako je vyšívané logo na hrudi a kontrastní lemování, dodají tvému vzhledu šmrnc.

Výhody

  • Středně silný česaný flís je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký.
  • Volnější střih rukávů i na těle ti dá prostor vrhnout se do jakéhokoliv dobrodružství.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Vyšívané logo Nike Air (na hrudníku)
  • Silikonová nášivka Nike Air
  • Klokaní kapsa
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: II7350-010

Velikost a střih

    • Modelka měří 137 cm a má na sobě velikost S
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

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    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Mikina s kapucí Nike Air pro větší děti

Nike Air

Sleva 30

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