Mikina Paris Saint-Germain Air Nike Football s kapucí pro větší děti

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Paris Saint-Germain Air
Mikina s kapucí pro větší děti
64,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Můžeš s nimi fandit Paris Saint-Germain bez zbytečné okázalosti. Tahle mikina s kapucí má minimalistický, decentní design a je vyrobená z měkkého, lehkého a hřejivého bavlněného francouzského froté.
- Zobrazená barva: Cargo Khaki/Černá
- Styl: HM3665-325
Paris Saint-Germain Air
64,99 €
Můžeš s nimi fandit Paris Saint-Germain bez zbytečné okázalosti. Tahle mikina s kapucí má minimalistický, decentní design a je vyrobená z měkkého, lehkého a hřejivého bavlněného francouzského froté.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 100 % bavlna. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Cargo Khaki/Černá
- Styl: HM3665-325
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 152 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
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Paris Saint-Germain Air
64,99 €