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Mikina Paris Saint-Germain Air Nike Football s kapucí pro větší děti - Cargo Khaki/Černá

Paris Saint-Germain Air

Mikina s kapucí pro větší děti

64,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Můžeš s nimi fandit Paris Saint-Germain bez zbytečné okázalosti. Tahle mikina s kapucí má minimalistický, decentní design a je vyrobená z měkkého, lehkého a hřejivého bavlněného francouzského froté.


  • Zobrazená barva: Cargo Khaki/Černá
  • Styl: HM3665-325

Paris Saint-Germain Air

64,99 €

Můžeš s nimi fandit Paris Saint-Germain bez zbytečné okázalosti. Tahle mikina s kapucí má minimalistický, decentní design a je vyrobená z měkkého, lehkého a hřejivého bavlněného francouzského froté.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 100 % bavlna. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Cargo Khaki/Černá
  • Styl: HM3665-325

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 152 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

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    Mikina Paris Saint-Germain Air Nike Football s kapucí pro větší děti

    Paris Saint-Germain Air

    64,99 €

    Dolaď si styl