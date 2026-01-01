 
obrázek 1 ze 5
Mikina Nike Football England Club s kapucí pro větší děti (chlapce) - Midnight Navy/Bílá

Anglie Club

Fotbalová mikina Nike s kapucí pro větší děti (chlapce)

49,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
  • Styl: IB7846-410

Anglie Club

49,99 €

Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsa na přední straně
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
  • Styl: IB7846-410

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 155 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Anglie Club.

    Mikina Nike Football England Club s kapucí pro větší děti (chlapce)

    Anglie Club

    49,99 €

    Dolaď si styl