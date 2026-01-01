Mikina Nike Football England Club s kapucí pro větší děti (chlapce)

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Anglie Club
Fotbalová mikina Nike s kapucí pro větší děti (chlapce)
49,99 €
Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IB7846-410
Anglie Club
49,99 €
Nedovol chladnému počasí, aby ti bránilo projevit lásku k Anglii. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
Podrobnosti o produktu
- Kapsa na přední straně
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Podšívka kapuce: 100 % bavlna. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IB7846-410
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 155 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Anglie Club
49,99 €