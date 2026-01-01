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Mikina Nike Football Atlético Madrid Club z francouzského froté s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti (chlapce) - Deep Royal Blue/Bílá

Atlético Madrid Club

Fotbalová mikina s kapucí z francouzského froté a s dlouhým zipem pro větší děti (chlapce)

54,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Na měkkou, teplou a pohodlnou mikinu Atlético s kapucí se můžeš spolehnout i v chladném počasí. Je ušitá z francouzského froté v klasickém střihu, takže si ji snadno oblékneš přes další oblečení. A detaily na hrudi ukazují, jakému týmu fandíš.


  • Zobrazená barva: Deep Royal Blue/Bílá
  • Styl: IO3549-455

Atlético Madrid Club

54,99 €

Na měkkou, teplou a pohodlnou mikinu Atlético s kapucí se můžeš spolehnout i v chladném počasí. Je ušitá z francouzského froté v klasickém střihu, takže si ji snadno oblékneš přes další oblečení. A detaily na hrudi ukazují, jakému týmu fandíš.

Výhody

  • Francouzské froté má jemný, lehký a pohodlný styl, podobně jako tvoje klasická tepláková mikina.
  • Žebrované manžety a spodní lem drží mikinu na místě, když jsi v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Přední kapsy
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Deep Royal Blue/Bílá
  • Styl: IO3549-455

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 157 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Mikina Nike Football Atlético Madrid Club z francouzského froté s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti (chlapce)

    Atlético Madrid Club

    54,99 €

    Dolaď si styl