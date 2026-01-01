Mikina Nike Football Atlético Madrid Club z francouzského froté s kapucí a zipem po celé délce pro větší děti (chlapce)

Atlético Madrid Club
Fotbalová mikina s kapucí z francouzského froté a s dlouhým zipem pro větší děti (chlapce)
Na měkkou, teplou a pohodlnou mikinu Atlético s kapucí se můžeš spolehnout i v chladném počasí. Je ušitá z francouzského froté v klasickém střihu, takže si ji snadno oblékneš přes další oblečení. A detaily na hrudi ukazují, jakému týmu fandíš.
- Zobrazená barva: Deep Royal Blue/Bílá
- Styl: IO3549-455
Atlético Madrid Club
Na měkkou, teplou a pohodlnou mikinu Atlético s kapucí se můžeš spolehnout i v chladném počasí. Je ušitá z francouzského froté v klasickém střihu, takže si ji snadno oblékneš přes další oblečení. A detaily na hrudi ukazují, jakému týmu fandíš.
Výhody
- Francouzské froté má jemný, lehký a pohodlný styl, podobně jako tvoje klasická tepláková mikina.
- Žebrované manžety a spodní lem drží mikinu na místě, když jsi v pohybu.
Podrobnosti o produktu
- Přední kapsy
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Deep Royal Blue/Bílá
- Styl: IO3549-455
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 157 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Atlético Madrid Club