Mikina Nike Club Fleece s kapucí a zipem po celé délce z francouzského froté pro větší děti

Nike Club Fleece
Mikina s kapucí a zipem po celé délce z francouzského froté pro větší děti
Hýbej se vlastním tempem a hraj podle svých pravidel – ne podle počasí! Je to ideální volba, když potřebuješ vrstvu navíc, ale náš česaný flís by už byl příliš hřejivý. Francouzské froté je měkké, lehké a pohodlné – jako tvá klasická mikina. Zapni si ji a vyraz ven.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: FD3017-010
Nike Club Fleece
Hýbej se vlastním tempem a hraj podle svých pravidel – ne podle počasí! Je to ideální volba, když potřebuješ vrstvu navíc, ale náš česaný flís by už byl příliš hřejivý. Francouzské froté je měkké, lehké a pohodlné – jako tvá klasická mikina. Zapni si ji a vyraz ven.
Výhody
- Naši nabídku velikostí jsme pozměnili, abychom se zaměřili na velikost, nikoli na pohlaví, a umožnili tak každému dítěti hrát si podle svých představ.
- Do předních kapes se vejde svačina a spousta tvých pokladů.
- Žebrované manžety a spodní lem drží mikinu na místě, když jsi v pohybu.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Žebrování: 97 % bavlna / 3 % elastan.
- Vyšívané logo Futura
- Žebrované manžety a spodní lem
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: FD3017-010
Velikost a střih
- Modelka je vysoká 132 cm a má na sobě velikost S
- Model měří 137 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club Fleece