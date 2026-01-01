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Míč Chorvatsko 2026/27 Nike Pitch - Bílá/University Red

Míč Chorvatsko 2026/27 Pitch

Míč Nike Pitch

24,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.


  • Zobrazená barva: Bílá/University Red
  • Styl: IQ7535-100

Míč Chorvatsko 2026/27 Pitch

24,99 €

Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.

Výhody

Strojově šitý povrch s texturou pomáhá udržet dobrý tvar, cit i odolnost a gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a tvaru míče.

Podrobnosti o produktu

  • Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
  • 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % guma / 5 % elastan
  • Zobrazená barva: Bílá/University Red
  • Styl: IQ7535-100

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    Míč Chorvatsko 2026/27 Nike Pitch

    Míč Chorvatsko 2026/27 Pitch

    24,99 €

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