Míč Chorvatsko 2026/27 Nike Pitch

obrázek 1 ze 2
Míč Chorvatsko 2026/27 Pitch
Míč Nike Pitch
24,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
- Zobrazená barva: Bílá/University Red
- Styl: IQ7535-100
Míč Chorvatsko 2026/27 Pitch
24,99 €
Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
Výhody
Strojově šitý povrch s texturou pomáhá udržet dobrý tvar, cit i odolnost a gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a tvaru míče.
Podrobnosti o produktu
- Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
- 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % guma / 5 % elastan
- Zobrazená barva: Bílá/University Red
- Styl: IQ7535-100
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Míč Chorvatsko 2026/27 Pitch.
Míč Chorvatsko 2026/27 Pitch
24,99 €