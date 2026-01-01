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Míč Brazílie 2026/27 Academy Míč Nike Academy - Canary/Light Menta/Light Photo Blue

Míč Brazílie 2026/27 Academy

Míč Nike Academy

32,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Sázej gól za gólem s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče, aby byla dráha letu ještě přesnější než kdy dřív.


  • Zobrazená barva: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Styl: IQ7564-724

Míč Brazílie 2026/27 Academy

32,99 €

Sázej gól za gólem s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče, aby byla dráha letu ještě přesnější než kdy dřív.

Výhody

Technologie Nike Aerowsculpt využívá tvarované drážky, které narušují proudění vzduchu, snižují jeho odpor a zajišťují lepší stabilitu letu.

Podrobnosti o produktu

  • Míč má texturovaný plášť, takže se dá při nahrávání, střelbě i driblování skvěle ovládat. Gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a pomáhá držet tvar míče.
  • 67 % guma / 10 % polyuretan (PU) / 13 % polyester / 10 % etylenvinylacetát (EVA)
  • Zobrazená barva: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Styl: IQ7564-724

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    Míč Brazílie 2026/27 Academy Míč Nike Academy

    Míč Brazílie 2026/27 Academy

    32,99 €

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