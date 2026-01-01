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Míč Brazílie 2026/27 Academy
Míč Nike Academy
32,99 €
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Produkt zrovna není dostupný
Sázej gól za gólem s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče, aby byla dráha letu ještě přesnější než kdy dřív.
- Zobrazená barva: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Styl: IQ7564-724
Míč Brazílie 2026/27 Academy
32,99 €
Sázej gól za gólem s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče, aby byla dráha letu ještě přesnější než kdy dřív.
Výhody
Technologie Nike Aerowsculpt využívá tvarované drážky, které narušují proudění vzduchu, snižují jeho odpor a zajišťují lepší stabilitu letu.
Podrobnosti o produktu
- Míč má texturovaný plášť, takže se dá při nahrávání, střelbě i driblování skvěle ovládat. Gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a pomáhá držet tvar míče.
- 67 % guma / 10 % polyuretan (PU) / 13 % polyester / 10 % etylenvinylacetát (EVA)
- Zobrazená barva: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Styl: IQ7564-724
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Míč Brazílie 2026/27 Academy
32,99 €