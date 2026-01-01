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Míč Anglie 2026/27 Pitch Míč Nike Pitch - Bílá/Obsidian

Míč Anglie 2026/27 Pitch

Míč Nike Pitch

24,99 €

Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.


  • Zobrazená barva: Bílá/Obsidian
  • Styl: IQ7531-100

Míč Anglie 2026/27 Pitch

24,99 €

Fotbalový míč Nike Pitch odstartuje tvou lásku ke hře. Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.

Výhody

Strojově šitý povrch s texturou pomáhá udržet dobrý tvar, cit i odolnost a gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a tvaru míče.

Podrobnosti o produktu

  • Tenhle míč je navržený na trénink a zdokonalení práce s míčem. Má odolný povrch, který pomáhá udržet stálý výkon.
  • 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % guma / 5 % elastan
  • Zobrazená barva: Bílá/Obsidian
  • Styl: IQ7531-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Míč Anglie 2026/27 Pitch Míč Nike Pitch

    Míč Anglie 2026/27 Pitch

    24,99 €

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