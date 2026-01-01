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Míč Anglie 2026/27 Academy Míč Nike Academy - Bílá/Obsidian/Speed Red/Bílá

Míč Anglie 2026/27 Academy

Míč Nike Academy

32,99 €

Sázej gól za gólem s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče, aby byla dráha letu ještě přesnější než kdy dřív.


  • Zobrazená barva: Bílá/Obsidian/Speed Red/Bílá
  • Styl: IQ7563-100

Míč Anglie 2026/27 Academy

32,99 €

Sázej gól za gólem s inovativní technologií OmniSculpt fotbalového míče Academy – drážky vyražené do pláště usnadňují proudění vzduchu kolem míče, aby byla dráha letu ještě přesnější než kdy dřív.

Výhody

Technologie Nike Aerowsculpt využívá tvarované drážky, které narušují proudění vzduchu, snižují jeho odpor a zajišťují lepší stabilitu letu.

Podrobnosti o produktu

  • Míč má texturovaný plášť, takže se dá při nahrávání, střelbě i driblování skvěle ovládat. Gumová duše zabraňuje ztrátě vzduchu a pomáhá držet tvar míče.
  • 67 % guma / 10 % polyuretan (PU) / 13 % polyester / 10 % etylenvinylacetát (EVA)
  • Zobrazená barva: Bílá/Obsidian/Speed Red/Bílá
  • Styl: IQ7563-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Míč Anglie 2026/27 Academy Míč Nike Academy

    Míč Anglie 2026/27 Academy

    32,99 €

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