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Lehké návleky na ruce Nike Dri-FIT 2.0 - Sapphire/Silver

Recyklované materiály

Nike Dri-FIT

Lehké návleky na ruce 2.0

Sleva 30 %

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Lehké návleky s technologií odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, takže se můžeš soustředit jen na svůj cíl. Navíc jsou ošetřené UV technologií, která odpuzuje UV paprsky, takže se do toho můžeš pustit za každého počasí.


  • Zobrazená barva: Sapphire/Silver
  • Styl: DX7120-502

Nike Dri-FIT

Sleva 30 %

Lehké návleky s technologií odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, takže se můžeš soustředit jen na svůj cíl. Navíc jsou ošetřené UV technologií, která odpuzuje UV paprsky, takže se do toho můžeš pustit za každého počasí.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.

Podrobnosti o produktu

  • 88 % polyester / 12 % elastan
  • Prát v pračce
  • Reflexní logo Swoosh
  • Nepoužívat jako osobní ochranný prostředek
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sapphire/Silver
  • Styl: DX7120-502

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (8)

Hvězdičky: 3.9

  • Comfortabel

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.

  • Max185882815

    Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.

  • Fijne hardloop sleeves

    MariaM143403558

    Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste

Lehké návleky na ruce Nike Dri-FIT 2.0

Nike Dri-FIT

Sleva 30 %

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