Lehké návleky na ruce Nike Dri-FIT 2.0

Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Lehké návleky s technologií odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, takže se můžeš soustředit jen na svůj cíl. Navíc jsou ošetřené UV technologií, která odpuzuje UV paprsky, takže se do toho můžeš pustit za každého počasí.
Nike Dri-FIT
Lehké návleky s technologií odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, takže se můžeš soustředit jen na svůj cíl. Navíc jsou ošetřené UV technologií, která odpuzuje UV paprsky, takže se do toho můžeš pustit za každého počasí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3.9
Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Max185882815
Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.
Fijne hardloop sleeves
MariaM143403558
Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste
Nike Dri-FIT