Ledvinka Nike Aura Floral (2 l)

Recyklované materiály
Nike Aura
Ledvinka Floral (2 l)
Ano, potřebuješ další ledvinku Aura. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Klíče, karty, telefon? No jasně. Vše se vejde do hlavního oddílu. Díky zadní kapse na zip a vnitřním kapsám budeš mít vše přehledně uložené.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Gunmetal
- Styl: IQ1270-010
Nike Aura
Ano, potřebuješ další ledvinku Aura. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Klíče, karty, telefon? No jasně. Vše se vejde do hlavního oddílu. Díky zadní kapse na zip a vnitřním kapsám budeš mít vše přehledně uložené.
Podrobnosti o produktu
- Délka 18 cm × šířka 8 cm × výška 13 cm
- Nastavitelný pásek
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Gunmetal
- Styl: IQ1270-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Aura.
Nike Aura