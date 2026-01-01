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Ledvinka Nike Aura Floral (2 l) - Černá/Černá/Gunmetal

Recyklované materiály

Nike Aura

Ledvinka Floral (2 l)

39,99 €
Černá/Černá/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
JEDNA VELIKOST

Ano, potřebuješ další ledvinku Aura. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Klíče, karty, telefon? No jasně. Vše se vejde do hlavního oddílu. Díky zadní kapse na zip a vnitřním kapsám budeš mít vše přehledně uložené.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Gunmetal
  • Styl: IQ1270-010

Nike Aura

39,99 €

Ano, potřebuješ další ledvinku Aura. Tenhle model kombinuje jemný květinový potisk s elegantními metalickými detaily. Klíče, karty, telefon? No jasně. Vše se vejde do hlavního oddílu. Díky zadní kapse na zip a vnitřním kapsám budeš mít vše přehledně uložené.

Podrobnosti o produktu

  • Délka 18 cm × šířka 8 cm × výška 13 cm
  • Nastavitelný pásek
  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Gunmetal
  • Styl: IQ1270-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Ledvinka Nike Aura Floral (2 l)

    Nike Aura

    39,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 7