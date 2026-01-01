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Láhev s bezpečným uzávěrem Nike Refuel (950 ml) - Černá/Černá/Černá/Bílá

Nike Refuel

Láhev s uzamykatelným víkem (950 ml)

24,99 €
JEDNA VELIKOST

Hydratace na prvním místě. Díky svému chytrému designu se tahle láhev snadno stlačí a voda vyteče jako z fontány, takže se osvěžíš raz dva. Odklápěcí víčko se snadno zacvakne na místo a díky nepropustnému ventilu se nemusíš bát, že by se nápoj rozlil.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IR8566-069

Nike Refuel

24,99 €

Hydratace na prvním místě. Díky svému chytrému designu se tahle láhev snadno stlačí a voda vyteče jako z fontány, takže se osvěžíš raz dva. Odklápěcí víčko se snadno zacvakne na místo a díky nepropustnému ventilu se nemusíš bát, že by se nápoj rozlil.

Podrobnosti o produktu

  • 63,23 % polyetylen s nízkou hustotou / 18,71 % polypropylen / 9,94 % termoplastický elastomer / 6,05 % akrylonitrilbutadienstyren / 1,21 % silikon / 0,86 % nerezová ocel
  • Skládací držadlo
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IR8566-069

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Láhev s bezpečným uzávěrem Nike Refuel (950 ml)

    Nike Refuel

    24,99 €

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