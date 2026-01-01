Láhev s bezpečným uzávěrem Nike Refuel (950 ml)

Nike Refuel
Láhev s uzamykatelným víkem (950 ml)
Hydratace na prvním místě. Díky svému chytrému designu se tahle láhev snadno stlačí a voda vyteče jako z fontány, takže se osvěžíš raz dva. Odklápěcí víčko se snadno zacvakne na místo a díky nepropustnému ventilu se nemusíš bát, že by se nápoj rozlil.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Bílá
- Styl: IR8566-069
Nike Refuel
Hydratace na prvním místě. Díky svému chytrému designu se tahle láhev snadno stlačí a voda vyteče jako z fontány, takže se osvěžíš raz dva. Odklápěcí víčko se snadno zacvakne na místo a díky nepropustnému ventilu se nemusíš bát, že by se nápoj rozlil.
Podrobnosti o produktu
- 63,23 % polyetylen s nízkou hustotou / 18,71 % polypropylen / 9,94 % termoplastický elastomer / 6,05 % akrylonitrilbutadienstyren / 1,21 % silikon / 0,86 % nerezová ocel
- Skládací držadlo
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Bílá
- Styl: IR8566-069
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Refuel