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Kšiltovka Chorvatsko 2026/27 Club Poly 5P Kšiltovka Nike Club Poly 5P - Sport Red/Bílá

Kšiltovka Nike Club Poly 5P Chorvatsko 2026/27

Kšiltovka Nike Club Poly 5P

27,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Kšiltovka Nike Club se střední hloubkou má klasický styl, takže máš spoustu možností, jak ji kombinovat. Je vyrobená z hladkého bavlněného kepru, který je jemně sepraný, takže se ti bude pohodlně nosit hned od začátku. Prohnutý kšilt, ležérní styl. Díky nastavitelnému zadnímu pásku si ji snadno upravíš podle sebe.


  • Zobrazená barva: Sport Red/Bílá
  • Styl: IQ7038-614

Kšiltovka Nike Club Poly 5P Chorvatsko 2026/27

27,99 €

Kšiltovka Nike Club se střední hloubkou má klasický styl, takže máš spoustu možností, jak ji kombinovat. Je vyrobená z hladkého bavlněného kepru, který je jemně sepraný, takže se ti bude pohodlně nosit hned od začátku. Prohnutý kšilt, ležérní styl. Díky nastavitelnému zadnímu pásku si ji snadno upravíš podle sebe.

Výhody

Bavlněný kepr je měkký, hladký a příjemně se nosí celý den. Protože je středně hluboká, sahá těsně nad hlavu a nabízí všestranný profil, který je ležérní a snadno se kombinuje.

Podrobnosti o produktu

  • Zadní zapínání si nastavíš kovovou sponou. Nevyužitou část zadního pásku můžeš úhledně zastrčit do potní pásky.
  • 100 % polyester.
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Sport Red/Bílá
  • Styl: IQ7038-614

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    Kšiltovka Chorvatsko 2026/27 Club Poly 5P Kšiltovka Nike Club Poly 5P

    Kšiltovka Nike Club Poly 5P Chorvatsko 2026/27

    27,99 €

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