Kšiltovka Chelsea 25/26 Nike Club 5P

Chelsea 25/26
Kšiltovka Nike Club 5P
Klasická kšiltovka Nike Club se středně hlubokým střihem nabízí spoustu možností, jak ji nosit. Hladký materiál s jemně opranou úpravou je příjemný už od prvního dne. Předem zahnutý kšilt podtrhuje ležérní styl a nastavitelný pásek vzadu ti umožní doladit, jak kšiltovka sedí.
- Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
- Styl: IU3896-010
Chelsea 25/26
Klasická kšiltovka Nike Club se středně hlubokým střihem nabízí spoustu možností, jak ji nosit. Hladký materiál s jemně opranou úpravou je příjemný už od prvního dne. Předem zahnutý kšilt podtrhuje ležérní styl a nastavitelný pásek vzadu ti umožní doladit, jak kšiltovka sedí.
Výhody
- Středně hluboké kšiltovky Nike Club v klasickém stylu se hodí na každou příležitost.
- Protože je středně hluboká, sahá těsně nad hlavu a nabízí všestranný profil, který je ležérní a snadno se kombinuje.
- Zadní zapínání si nastavíš kovovou sponou. Nevyužitou část zadního pásku můžeš úhledně zastrčit do potní pásky.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
- Styl: IU3896-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea 25/26