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Kšiltovka Chelsea 25/26 Nike Club 5P - Černá/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Kšiltovka Nike Club 5P

27,99 €

Klasická kšiltovka Nike Club se středně hlubokým střihem nabízí spoustu možností, jak ji nosit. Hladký materiál s jemně opranou úpravou je příjemný už od prvního dne. Předem zahnutý kšilt podtrhuje ležérní styl a nastavitelný pásek vzadu ti umožní doladit, jak kšiltovka sedí.


  • Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
  • Styl: IU3896-010

Chelsea 25/26

27,99 €

Klasická kšiltovka Nike Club se středně hlubokým střihem nabízí spoustu možností, jak ji nosit. Hladký materiál s jemně opranou úpravou je příjemný už od prvního dne. Předem zahnutý kšilt podtrhuje ležérní styl a nastavitelný pásek vzadu ti umožní doladit, jak kšiltovka sedí.

Výhody

  • Středně hluboké kšiltovky Nike Club v klasickém stylu se hodí na každou příležitost.
  • Protože je středně hluboká, sahá těsně nad hlavu a nabízí všestranný profil, který je ležérní a snadno se kombinuje.
  • Zadní zapínání si nastavíš kovovou sponou. Nevyužitou část zadního pásku můžeš úhledně zastrčit do potní pásky.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
  • Styl: IU3896-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Kšiltovka Chelsea 25/26 Nike Club 5P

    Chelsea 25/26

    27,99 €

    Dolaď si styl