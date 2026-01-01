Kšiltovka Anglie 2026/27 Club Poly 5P Kšiltovka Nike Club Poly 5P pro starší děti

Kšiltovka Nike Club Poly 5P Anglie 2026/27
Kšiltovka Nike Club Poly 5P pro starší děti
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
V téhle nevyztužené kšiltovce Nike Club se střední hloubkou nebudeš vyčnívat z davu. Má seprané provedení, aby vypadala jako obnošený a hodně oblíbený kousek. Je lehká, snadno se nasazuje a má jednoduchý design se zahnutým kšiltem, který doladí prakticky každý outfit.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IQ7520-451
Kšiltovka Nike Club Poly 5P Anglie 2026/27
V téhle nevyztužené kšiltovce Nike Club se střední hloubkou nebudeš vyčnívat z davu. Má seprané provedení, aby vypadala jako obnošený a hodně oblíbený kousek. Je lehká, snadno se nasazuje a má jednoduchý design se zahnutým kšiltem, který doladí prakticky každý outfit.
Výhody
Kepr z bio bavlny je lehký a příjemný na dotek. Šestidílné provedení se střední hloubkou usnadňuje styling.
Podrobnosti o produktu
- Kovovým tri-glide zapínáním s logem Swoosh si kšiltovku snadno upravíš.
- 100 % polyester.
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IQ7520-451
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Kšiltovka Nike Club Poly 5P Anglie 2026/27.
Kšiltovka Nike Club Poly 5P Anglie 2026/27