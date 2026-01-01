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Kšiltovka Anglie 2026/27 Club Poly 5P Kšiltovka Nike Club Poly 5P pro starší děti - Obsidian/Bílá

Kšiltovka Nike Club Poly 5P Anglie 2026/27

Kšiltovka Nike Club Poly 5P pro starší děti

22,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

V téhle nevyztužené kšiltovce Nike Club se střední hloubkou nebudeš vyčnívat z davu. Má seprané provedení, aby vypadala jako obnošený a hodně oblíbený kousek. Je lehká, snadno se nasazuje a má jednoduchý design se zahnutým kšiltem, který doladí prakticky každý outfit.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ7520-451

Kšiltovka Nike Club Poly 5P Anglie 2026/27

22,99 €

V téhle nevyztužené kšiltovce Nike Club se střední hloubkou nebudeš vyčnívat z davu. Má seprané provedení, aby vypadala jako obnošený a hodně oblíbený kousek. Je lehká, snadno se nasazuje a má jednoduchý design se zahnutým kšiltem, který doladí prakticky každý outfit.

Výhody

Kepr z bio bavlny je lehký a příjemný na dotek. Šestidílné provedení se střední hloubkou usnadňuje styling.

Podrobnosti o produktu

  • Kovovým tri-glide zapínáním s logem Swoosh si kšiltovku snadno upravíš.
  • 100 % polyester.
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ7520-451

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    Kšiltovka Anglie 2026/27 Club Poly 5P Kšiltovka Nike Club Poly 5P pro starší děti

    Kšiltovka Nike Club Poly 5P Anglie 2026/27

    22,99 €

    Dolaď si styl