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Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR Kšiltovka Nike Arobill C99 TR - Obsidian/Obsidian

Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR

Kšiltovka Nike Aerobill C99 TR

29,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Dovol svojí hlavě dýchat a reprezentuj značku, kterou miluješ. Vysoké provedení dodává téhle kšiltovce pohodlný a moderní střih. Síťované díly se postarají o vzdušnost a páskem vzadu si ji nastavíš přesně podle sebe.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Obsidian
  • Styl: IQ7556-451

Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR

29,99 €

Dovol svojí hlavě dýchat a reprezentuj značku, kterou miluješ. Vysoké provedení dodává téhle kšiltovce pohodlný a moderní střih. Síťované díly se postarají o vzdušnost a páskem vzadu si ji nastavíš přesně podle sebe.

Výhody

Vložky ze síťoviny umožňují skvělé větrání.

Podrobnosti o produktu

  • Patentkové zapínání si snadno upravíš podle sebe. Hlubší, volnější kšiltovka má moderní střih.
  • Svrchní část: 100 % bavlna. Síťovina: 100 % polyester.
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Obsidian/Obsidian
  • Styl: IQ7556-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR Kšiltovka Nike Arobill C99 TR

    Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR

    29,99 €

    Dolaď si styl