Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR Kšiltovka Nike Arobill C99 TR

Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR
Kšiltovka Nike Aerobill C99 TR
Dovol svojí hlavě dýchat a reprezentuj značku, kterou miluješ. Vysoké provedení dodává téhle kšiltovce pohodlný a moderní střih. Síťované díly se postarají o vzdušnost a páskem vzadu si ji nastavíš přesně podle sebe.
- Zobrazená barva: Obsidian/Obsidian
- Styl: IQ7556-451
Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR
Dovol svojí hlavě dýchat a reprezentuj značku, kterou miluješ. Vysoké provedení dodává téhle kšiltovce pohodlný a moderní střih. Síťované díly se postarají o vzdušnost a páskem vzadu si ji nastavíš přesně podle sebe.
Výhody
Vložky ze síťoviny umožňují skvělé větrání.
Podrobnosti o produktu
- Patentkové zapínání si snadno upravíš podle sebe. Hlubší, volnější kšiltovka má moderní střih.
- Svrchní část: 100 % bavlna. Síťovina: 100 % polyester.
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Obsidian/Obsidian
- Styl: IQ7556-451
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Kšiltovka Anglie 2026/27 Arobill C99 TR