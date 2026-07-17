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Kšilt Nike Dri-FIT ADV Ace - Černá/Anthracite/Bílá

Recyklované materiály

Nike Dri-FIT ADV Ace

Kšilt

27,99 €
Černá/Anthracite/Bílá
Bílá/Anthracite/Černá

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Nestrukturovaný kšilt s nízkou hloubkou je jako stvořený pro milovníky a milovnice tenisu, ať zrovna hrají nebo dělají něco jiného. Větrání zajišťuje pocit vzdušnosti tam, kde to nejvíc potřebuješ, a díky pružnému materiálu, který odvádí pot, zůstaneš svěží. Zkrácená verze AeroBill je navržená tak, aby tě při podání nic nerušilo, takže se do toho můžeš sebevědomě pustit.


  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Bílá
  • Styl: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Nestrukturovaný kšilt s nízkou hloubkou je jako stvořený pro milovníky a milovnice tenisu, ať zrovna hrají nebo dělají něco jiného. Větrání zajišťuje pocit vzdušnosti tam, kde to nejvíc potřebuješ, a díky pružnému materiálu, který odvádí pot, zůstaneš svěží. Zkrácená verze AeroBill je navržená tak, aby tě při podání nic nerušilo, takže se do toho můžeš sebevědomě pustit.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
  • Zkrácený střih Aerobill je prodyšný a nikde nepřekáží.
  • Zadní pásek si snadno nastavíš, jak potřebuješ.
  • Strategicky rozmístěné děrování na temeni vychází z mapování potu.
  • Ochrana před UV zářením chrání části zakryté kšiltem před slunečním zářením.
  • Děrovaná podšívka zlepšuje prodyšnost.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 90 % polyester / 10 % elastan. Spodní část kšiltu: 100 % polyester. Podšívka: 80 % polyester / 20 % elastan.
  • Nelze prát
  • Dovoz
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Bílá
  • Styl: FB6443-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (11)

Hvězdičky: 4.3

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Kšilt Nike Dri-FIT ADV Ace

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

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