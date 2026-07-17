Kšilt Nike Dri-FIT ADV Ace

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Nestrukturovaný kšilt s nízkou hloubkou je jako stvořený pro milovníky a milovnice tenisu, ať zrovna hrají nebo dělají něco jiného. Větrání zajišťuje pocit vzdušnosti tam, kde to nejvíc potřebuješ, a díky pružnému materiálu, který odvádí pot, zůstaneš svěží. Zkrácená verze AeroBill je navržená tak, aby tě při podání nic nerušilo, takže se do toho můžeš sebevědomě pustit.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Nestrukturovaný kšilt s nízkou hloubkou je jako stvořený pro milovníky a milovnice tenisu, ať zrovna hrají nebo dělají něco jiného. Větrání zajišťuje pocit vzdušnosti tam, kde to nejvíc potřebuješ, a díky pružnému materiálu, který odvádí pot, zůstaneš svěží. Zkrácená verze AeroBill je navržená tak, aby tě při podání nic nerušilo, takže se do toho můžeš sebevědomě pustit.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace