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Kšilt Nike Ace Dri-FIT - Bílá/Anthracite/Černá

Recyklované materiály

Nike Ace

Kšilt Dri-FIT

19,99 €
Bílá/Anthracite/Černá
Černá/Anthracite/Bílá

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tenhle nestrukturovaný kšilt je vyrobený z pružného materiálu odvádějícího pot, který tě během slunečních dní na hřišti zastíní a ochladí.


  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
  • Styl: HJ3689-100

Nike Ace

19,99 €

Tenhle nestrukturovaný kšilt je vyrobený z pružného materiálu odvádějícího pot, který tě během slunečních dní na hřišti zastíní a ochladí.

Výhody

  • Všechny kšilty Ace vyrábíme v nízkém provedení tak, aby tě vždycky chránily před sluncem.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Čtyřsměrný směsový strečový polyester je lehký a prodyšný.
  • Zapínáním na suchý zip si velikost snadno nastavíš podle sebe.

Podrobnosti o produktu

  • Nevyztužené provedení
  • Potní páska
  • Svrchní část: 91 % polyester / 9 % elastan. Potní páska: 91 % polyester / 9 % elastan.
  • Nelze prát
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
  • Styl: HJ3689-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Kšilt Nike Ace Dri-FIT

    Nike Ace

    19,99 €