Kšilt Nike Ace Dri-FIT

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Recyklované materiály
Nike Ace
Kšilt Dri-FIT
19,99 €
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tenhle nestrukturovaný kšilt je vyrobený z pružného materiálu odvádějícího pot, který tě během slunečních dní na hřišti zastíní a ochladí.
- Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
- Styl: HJ3689-100
Nike Ace
19,99 €
Tenhle nestrukturovaný kšilt je vyrobený z pružného materiálu odvádějícího pot, který tě během slunečních dní na hřišti zastíní a ochladí.
Výhody
- Všechny kšilty Ace vyrábíme v nízkém provedení tak, aby tě vždycky chránily před sluncem.
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Čtyřsměrný směsový strečový polyester je lehký a prodyšný.
- Zapínáním na suchý zip si velikost snadno nastavíš podle sebe.
Podrobnosti o produktu
- Nevyztužené provedení
- Potní páska
- Svrchní část: 91 % polyester / 9 % elastan. Potní páska: 91 % polyester / 9 % elastan.
- Nelze prát
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Anthracite/Černá
- Styl: HJ3689-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Ace
19,99 €