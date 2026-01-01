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Kraťasy z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti - Černá

Recyklované materiály

Kolekce Nike x LEGO®

Kraťasy pro větší děti

34,99 €

V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech budeš tvůrčí každý den a při každém zápase. Chromované logo Swoosh z kostek na přední straně dává jasně najevo, že hraješ podle vlastních pravidel.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IQ7149-010

Kolekce Nike x LEGO®

34,99 €

V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech budeš tvůrčí každý den a při každém zápase. Chromované logo Swoosh z kostek na přední straně dává jasně najevo, že hraješ podle vlastních pravidel.

Výhody

  • Měkký materiál, který odvádí pot, je lehký a dostatečně pohodlný na každodenní hraní.
  • Elastický pas se stahovací šňůrkou dokonale padne.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IQ7149-010

Velikost a střih

    • Model měří 142 cm a má na sobě velikost M
    • Modelka měří 132 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Kraťasy z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

    Kolekce Nike x LEGO®

    34,99 €

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