Kraťasy z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

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Recyklované materiály
Kolekce Nike x LEGO®
Kraťasy pro větší děti
34,99 €
V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech budeš tvůrčí každý den a při každém zápase. Chromované logo Swoosh z kostek na přední straně dává jasně najevo, že hraješ podle vlastních pravidel.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IQ7149-010
Kolekce Nike x LEGO®
34,99 €
V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech budeš tvůrčí každý den a při každém zápase. Chromované logo Swoosh z kostek na přední straně dává jasně najevo, že hraješ podle vlastních pravidel.
Výhody
- Měkký materiál, který odvádí pot, je lehký a dostatečně pohodlný na každodenní hraní.
- Elastický pas se stahovací šňůrkou dokonale padne.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IQ7149-010
Velikost a střih
- Model měří 142 cm a má na sobě velikost M
- Modelka měří 132 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Kolekce Nike x LEGO®
34,99 €