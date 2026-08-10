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Kotníkové tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (3 páry) - Černá/Bílá

Nike Everyday Lightweight

Kotníkové tréninkové ponožky (3 páry)

15,99 €
Černá/Bílá
Bílá/Černá
Vícebarevná
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Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

PĚKNĚ V SUCHU.

Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.

Výhody

  • Technologie Dri-FIT udrží nohy v suchu a pohodlí.
  • Žebrované manžety je pomáhají držet na místě.
  • Pás přes nárt zpevňuje nohu.

Podrobnosti o produktu

  • Materiál: Jednobarevný: 61 % bavlna / 36 % polyester / 3 % polyuretan. Žíhaný: 58 % bavlna / 40 % polyester / 2 % polyuretan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: SX7677-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (126)

Hvězdičky: 4.2

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Kotníkové tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (3 páry)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

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