Kotníkové tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (3 páry)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.
Nike Everyday Lightweight
PĚKNĚ V SUCHU.
Ponožky Nike Everyday Lightweight tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.2
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight