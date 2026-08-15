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Kotníkové ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry) - Vícebarevná

Nike Everyday Elevated

Kotníkové ponožky (3 páry)

19,99 €
Kotníkové ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry) - Vícebarevná
Kotníkové ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry) - Vícebarevná
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Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou. Grafika Nike Court dodává styl i mimo hřiště.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8635-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou. Grafika Nike Court dodává styl i mimo hřiště.

Výhody

  • Tlumení v oblasti paty a přední části chodidla je příjemně měkké.
  • Speciální opora klenby a vylepšený střih obepínají nohu a zajišťují pohodlí a přiléhavost.
  • Zesílená špička a pata jsou navržené tak, aby odolaly každodennímu opotřebení.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Plně síťovaný svršek zvyšuje prodyšnost.
  • Velikost vyšitá pod nohou zabraňuje záměně páru.

Podrobnosti o produktu

  • 69 % bavlna / 29 % polyester / 2 % spandex
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8635-902

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (7)

Hvězdičky: 4.4

  • Confort

    jandroku

    Muy cómodas

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

Kotníkové ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

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