Kotníkové ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry)

Confort
jandroku
Muy cómodas
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou. Grafika Nike Court dodává styl i mimo hřiště.
Nike Everyday Elevated
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou. Grafika Nike Court dodává styl i mimo hřiště.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
Confort
jandroku
Muy cómodas
like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Absolutely brilliant sock.
EDENj260940973
Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.
Nike Everyday Elevated