 
obrázek 1 ze 2
Kotníkové ponožky Nike Basics pro děti (3 páry) - Bílá

Nike Basics

Kotníkové ponožky pro děti (3 páry)

9,99 €
Bílá
Bílá/Dark Grey Heather
Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

K teniskám si obleč tyhle ponožky, které jsou vyrobené z pružných polyesterových vláken v plochém pleteném provedení. Pohodlné tlumení po celé délce chodidla, od paty až ke špičce, absorbuje nárazy při každém běhu, skoku i kroku. Dětské nožky budou v bezpečí jako nikdy předtím.


  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: CQ8848-100

Nike Basics

9,99 €

K teniskám si obleč tyhle ponožky, které jsou vyrobené z pružných polyesterových vláken v plochém pleteném provedení. Pohodlné tlumení po celé délce chodidla, od paty až ke špičce, absorbuje nárazy při každém běhu, skoku i kroku. Dětské nožky budou v bezpečí jako nikdy předtím.

Podrobnosti o produktu

  • Balení obsahuje tři páry ponožek.
  • 97 % polyester / 3 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: CQ8848-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (4)

Hvězdičky: 3.3

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Kotníkové ponožky Nike Basics pro děti (3 páry)

Nike Basics

9,99 €

Dolaď si styl