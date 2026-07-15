Kotníkové ponožky Nike Basics pro děti (3 páry)

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
K teniskám si obleč tyhle ponožky, které jsou vyrobené z pružných polyesterových vláken v plochém pleteném provedení. Pohodlné tlumení po celé délce chodidla, od paty až ke špičce, absorbuje nárazy při každém běhu, skoku i kroku. Dětské nožky budou v bezpečí jako nikdy předtím.
Nike Basics
K teniskám si obleč tyhle ponožky, které jsou vyrobené z pružných polyesterových vláken v plochém pleteném provedení. Pohodlné tlumení po celé délce chodidla, od paty až ke špičce, absorbuje nárazy při každém běhu, skoku i kroku. Dětské nožky budou v bezpečí jako nikdy předtím.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3.3
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics