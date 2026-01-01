Kopačky Nike United Phantom 6 High Elite na pevný povrch

Nike United Phantom 6 High Elite
Kopačky na pevný povrch
Posouvej hranice na hřišti v botách Nike United Phantom 6 Elite. Kopačky jsme navrhli pro extrémně přesné hráče, jako jsou Sophia Wilson a Deyna Castellanos. Díky revolučnímu materiálu Gripknit, který ti pomůže s přesností, a vylepšené podrážce Cyclone 360, která ti umožní agresivní změny směru, budeš střílet přesněji než kdy dřív.
- Zobrazená barva: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Styl: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Posouvej hranice na hřišti v botách Nike United Phantom 6 Elite. Kopačky jsme navrhli pro extrémně přesné hráče, jako jsou Sophia Wilson a Deyna Castellanos. Díky revolučnímu materiálu Gripknit, který ti pomůže s přesností, a vylepšené podrážce Cyclone 360, která ti umožní agresivní změny směru, budeš střílet přesněji než kdy dřív.
Tajemství designu
Kolekce Nike United oslavuje extrémně přesné sportovkyně, jako jsou Sophia Wilson a Deyna Castellanos. Spojili jsme syté vínové tóny s grafikou inspirovanou zvířecími vzory, abychom vyjádřili, jak útočí na hřišti a překračují hranice možného.
Kontakt s míčem pro čisté trefy
Nike Gripknit, přilnavá textura, tam, kde ji potřebuješ, ti dává kontrolu nad míčem a dokonalou přesnost. Stejná přilnavost za mokra i za sucha.
Trakce na hřišti
Kruhový trakční vzorek modelu Cyclone 360 je strategicky umístěný v přední části boty a pomáhá ti rychle přihrávat a měnit směr.
Přirozený střih
Díky vyšperkovanému skeletu boty přirozeně sedí, hlavně na špičce. Přizpůsobuje se noze, takže jsi míči ještě blíž a můžeš ještě přesněji mířit. Lem Dynamic Fit z měkkého a pružného materiálu Flyknit obepíná kotník a pevně drží nohu. Systém skrytého šněrování zakryje zavázané tkaničky, takže tě nic nebude rozptylovat.
Podrobnosti o produktu
- Vhodné na suché povrchy s přírodní trávou
- Polstrovaná svrchní vrstva stélky
- Zobrazená barva: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Styl: IO8445-661
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike United Phantom 6 High Elite
Přilnavá textura zvyšuje přesnost na maximum.
Výhoda
Přesnost
Střih
Přirozenost
Navržené na
Pevný povrch
Úroveň
Elite
Co je nového?
- Vylepšený svršek Gripknit, který se přizpůsobí chodidlu. Díky mikrotextuře je přilnavý a umožňuje tak lepší kontrolu nad míčem.
- Přepracovaná konstrukce s přirozenější špičkou, o 3 mm kratší a o 1 mm vyšší než u předchozích modelů Phantom.
- Vylepšený plát Cyclone 360 pro vyšší pohodlí bez omezení ohebnosti.
„Moje Phantom jsou naprosto jedinečné a krásně se mi přizpůsobí.“
Deyna Castellanos –výjimečná přesnost
Útočnice, Portland Thorns FC / USA
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