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Kopačky Nike United Phantom 6 High Elite na pevný povrch - Burgundy Crush/Fossil/University Red

Nike United Phantom 6 High Elite

Kopačky na pevný povrch

Sleva 30
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Posouvej hranice na hřišti v botách Nike United Phantom 6 Elite. Kopačky jsme navrhli pro extrémně přesné hráče, jako jsou Sophia Wilson a Deyna Castellanos. Díky revolučnímu materiálu Gripknit, který ti pomůže s přesností, a vylepšené podrážce Cyclone 360, která ti umožní agresivní změny směru, budeš střílet přesněji než kdy dřív.


  • Zobrazená barva: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Styl: IO8445-661

Nike United Phantom 6 High Elite

Sleva 30

Posouvej hranice na hřišti v botách Nike United Phantom 6 Elite. Kopačky jsme navrhli pro extrémně přesné hráče, jako jsou Sophia Wilson a Deyna Castellanos. Díky revolučnímu materiálu Gripknit, který ti pomůže s přesností, a vylepšené podrážce Cyclone 360, která ti umožní agresivní změny směru, budeš střílet přesněji než kdy dřív.

Tajemství designu

Kolekce Nike United oslavuje extrémně přesné sportovkyně, jako jsou Sophia Wilson a Deyna Castellanos. Spojili jsme syté vínové tóny s grafikou inspirovanou zvířecími vzory, abychom vyjádřili, jak útočí na hřišti a překračují hranice možného.

Kontakt s míčem pro čisté trefy

Nike Gripknit, přilnavá textura, tam, kde ji potřebuješ, ti dává kontrolu nad míčem a dokonalou přesnost. Stejná přilnavost za mokra i za sucha.

Trakce na hřišti

Kruhový trakční vzorek modelu Cyclone 360 je strategicky umístěný v přední části boty a pomáhá ti rychle přihrávat a měnit směr.

Přirozený střih

Díky vyšperkovanému skeletu boty přirozeně sedí, hlavně na špičce. Přizpůsobuje se noze, takže jsi míči ještě blíž a můžeš ještě přesněji mířit. Lem Dynamic Fit z měkkého a pružného materiálu Flyknit obepíná kotník a pevně drží nohu. Systém skrytého šněrování zakryje zavázané tkaničky, takže tě nic nebude rozptylovat.

Podrobnosti o produktu

  • Vhodné na suché povrchy s přírodní trávou
  • Polstrovaná svrchní vrstva stélky
  • Zobrazená barva: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Styl: IO8445-661

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Kopačky Nike United Phantom 6 High Elite na pevný povrch

    Nike United Phantom 6 High Elite

    Sleva 30

    Přilnavá textura zvyšuje přesnost na maximum.

    Výhoda

    Přesnost

    Střih

    Přirozenost

    Navržené na

    Pevný povrch

    Úroveň

    Elite

    Co je nového?

      • Vylepšený svršek Gripknit, který se přizpůsobí chodidlu. Díky mikrotextuře je přilnavý a umožňuje tak lepší kontrolu nad míčem.
      • Přepracovaná konstrukce s přirozenější špičkou, o 3 mm kratší a o 1 mm vyšší než u předchozích modelů Phantom.
      • Vylepšený plát Cyclone 360 pro vyšší pohodlí bez omezení ohebnosti.

    Dokonale funkční prvky

    • Kontakt s míčem pro čisté trefy

      Nike Gripknit je texturovaný materiál, který přináší lepší kontakt s míčem. Systém šněrování Ghost Lace rozšiřuje kontaktní plochu, takže střely jsou čistší a přesnější.

    • Otáčivá trakce

      Kruhový trakční vzorek modelu Cyclone 360 ti pomáhá rychle přihrávat a měnit směr.

    • Tvoje druhá kůže

      Vylepšený střih se přizpůsobuje noze, takže jsi k míči ještě blíž. Lem Dynamic Fit z měkkého a pružného materiálu pevně obepíná kotník.

    Deyna Castellanos –výjimečná přesnost

    „Moje Phantom jsou naprosto jedinečné a krásně se mi přizpůsobí.“

    Deyna Castellanos –výjimečná přesnost

    Útočnice, Portland Thorns FC / USA

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