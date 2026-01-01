Kopačky Nike Jr. Phantom 6 High Academy na různé povrchy pro větší děti

Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Kopačky na různé povrchy pro větší děti
Svět nezná tvoje jméno… zatím. Postarej se, aby si ho zapamatoval navždy, v kopačkách Phantom 6 Academy. Zvyšuje přesnost díky kontaktní zóně NikeSkin. Je přesně tam, kde ji potřebuješ na čisté trefy. Díky speciálnímu povrchu se ti podaří líp využít šance na skórování, protože se noha dostane blíž k míči.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Černá
- Styl: IH1789-901
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Svět nezná tvoje jméno… zatím. Postarej se, aby si ho zapamatoval navždy, v kopačkách Phantom 6 Academy. Zvyšuje přesnost díky kontaktní zóně NikeSkin. Je přesně tam, kde ji potřebuješ na čisté trefy. Díky speciálnímu povrchu se ti podaří líp využít šance na skórování, protože se noha dostane blíž k míči.
Kontakt s míčem pro čisté trefy
Díky rozšířené zóně se speciální síťovinou je noha blíž k míči. Máš tak lepší kontrolu při pohybu s míčem a přihrávkách, za mokra i za sucha.
Trakce stvořená pro rychlost
Kruhový trakční vzorek modelu Cyclone 360 je strategicky umístěný v přední části boty a pomáhá ti rychle přihrávat a měnit směr.
Přirozený střih
Díky vyšperkovanému skeletu boty přirozeně sedí, hlavně na špičce. Přizpůsobuje se noze, takže jsi míči ještě blíž a můžeš ještě přesněji mířit. Lem Dynamic Fit z měkkého a pružného materiálu obepíná kotník a pevně drží nohu.
Podrobnosti o produktu
- Pro použití na přírodních a syntetických površích
- Polstrovaná svrchní vrstva stélky
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Černá
- Styl: IH1789-901
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Jr. Phantom 6 High Academy