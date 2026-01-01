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Kombinéza Nike Baby Essentials s kapucí pro kojence - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Kojenecká kombinéza s kapucí

27,99 €

Dopřej nejmenším sportovcům dokonalé pohodlí v téhle měkoučké kombinéze z francouzského froté, které je šetrné k citlivé dětské pokožce. Kapuce zahřeje, když je třeba, a zip po celé délce usnadňuje přebalování, převlékání nebo vrstvení přes tílko.


  • Zobrazená barva: Pink Foam
  • Styl: FQ1522-663

Nike Baby Essentials

27,99 €

Dopřej nejmenším sportovcům dokonalé pohodlí v téhle měkoučké kombinéze z francouzského froté, které je šetrné k citlivé dětské pokožce. Kapuce zahřeje, když je třeba, a zip po celé délce usnadňuje přebalování, převlékání nebo vrstvení přes tílko.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pink Foam
  • Styl: FQ1522-663

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Kombinéza Nike Baby Essentials s kapucí pro kojence

    Nike Baby Essentials

    27,99 €

    Dolaď si styl