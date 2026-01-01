Kombinéza Nike Baby Essentials s kapucí pro kojence

Nike Baby Essentials
Kojenecká kombinéza s kapucí
Dopřej nejmenším sportovcům dokonalé pohodlí v téhle měkoučké kombinéze z francouzského froté, které je šetrné k citlivé dětské pokožce. Kapuce zahřeje, když je třeba, a zip po celé délce usnadňuje přebalování, převlékání nebo vrstvení přes tílko.
- Zobrazená barva: Pink Foam
- Styl: FQ1522-663
Nike Baby Essentials
Dopřej nejmenším sportovcům dokonalé pohodlí v téhle měkoučké kombinéze z francouzského froté, které je šetrné k citlivé dětské pokožce. Kapuce zahřeje, když je třeba, a zip po celé délce usnadňuje přebalování, převlékání nebo vrstvení přes tílko.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pink Foam
- Styl: FQ1522-663
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Baby Essentials