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Klobouk Nike Apex Electric - Dark Obsidian/Football Grey

Recyklované materiály

Nike Apex Electric

Klobouk

Sleva 30

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Klobouk s potiskem zdobí logo psané rukou legendy Nike, Billa Bowermana. Má středně hlubokou výšku a chrání ze všech stran.


  • Zobrazená barva: Dark Obsidian/Football Grey
  • Styl: HJ4395-475

Nike Apex Electric

Sleva 30

Klobouk s potiskem zdobí logo psané rukou legendy Nike, Billa Bowermana. Má středně hlubokou výšku a chrání ze všech stran.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Obsidian/Football Grey
  • Styl: HJ4395-475

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Klobouk Nike Apex Electric

Nike Apex Electric

Sleva 30

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