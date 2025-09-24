Klobouk Nike Apex Electric

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Klobouk s potiskem zdobí logo psané rukou legendy Nike, Billa Bowermana. Má středně hlubokou výšku a chrání ze všech stran.
Nike Apex Electric
Klobouk s potiskem zdobí logo psané rukou legendy Nike, Billa Bowermana. Má středně hlubokou výšku a chrání ze všech stran.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric