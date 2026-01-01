Klobouk Nike ACG Apex

Recyklované materiály
Nike ACG Apex
Klobouk
Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken
Nastavitelné zakrytí a sbalitelný design. Tohle není obyčejný klobouček. Inspirovali jsme se při výletu do Dolomitů, kde jsme zjistili, že potřebujeme přizpůsobivé vybavení. V horkých dnech, kdy chceš cítit vánek, sundáš vršek a odkryješ síťovanou část. A co když začne zničehonic pršet? Schováš se pod vodoodpudivý kšilt, který tě ochrání ze všech stran.
- Zobrazená barva: Olive Flak/Černá
- Styl: IM6152-368
Nike ACG Apex
Nastavitelné zakrytí a sbalitelný design. Tohle není obyčejný klobouček. Inspirovali jsme se při výletu do Dolomitů, kde jsme zjistili, že potřebujeme přizpůsobivé vybavení. V horkých dnech, kdy chceš cítit vánek, sundáš vršek a odkryješ síťovanou část. A co když začne zničehonic pršet? Schováš se pod vodoodpudivý kšilt, který tě ochrání ze všech stran.
Klobouk Apex
Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran.
Skladný design
Pokud nepotřebuješ ochranu navíc, dívej se po štítcích „Pack it in“ a „Pack it out“. Pomocí patentek u těchhle štítků sbalíš klobouk do kompaktního a lehkého váčku.
Funkční detaily
Klasický doplněk ACG je karabina, kterou si můžeš klobouk připnout na vnější stranu batohu a mít ho pořád po ruce. Díky nastavitelnému pásku pod bradou ti bude vždycky skvěle sedět.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Vnitřní potítko odvádějící vlhkost
- Reflexní logo Nike ACG
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Olive Flak/Černá
- Styl: IM6152-368
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike ACG Apex.
Nike ACG Apex