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Klobouk Nike ACG Apex - Olive Flak/Černá

Recyklované materiály

Nike ACG Apex

Klobouk

Sleva 30

Produkt obsahuje minimálně 75 % recyklovaných vláken

Nastavitelné zakrytí a sbalitelný design. Tohle není obyčejný klobouček. Inspirovali jsme se při výletu do Dolomitů, kde jsme zjistili, že potřebujeme přizpůsobivé vybavení. V horkých dnech, kdy chceš cítit vánek, sundáš vršek a odkryješ síťovanou část. A co když začne zničehonic pršet? Schováš se pod vodoodpudivý kšilt, který tě ochrání ze všech stran.


  • Zobrazená barva: Olive Flak/Černá
  • Styl: IM6152-368

Nike ACG Apex

Sleva 30

Nastavitelné zakrytí a sbalitelný design. Tohle není obyčejný klobouček. Inspirovali jsme se při výletu do Dolomitů, kde jsme zjistili, že potřebujeme přizpůsobivé vybavení. V horkých dnech, kdy chceš cítit vánek, sundáš vršek a odkryješ síťovanou část. A co když začne zničehonic pršet? Schováš se pod vodoodpudivý kšilt, který tě ochrání ze všech stran.

Klobouk Apex

Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran.

Skladný design

Pokud nepotřebuješ ochranu navíc, dívej se po štítcích „Pack it in“ a „Pack it out“. Pomocí patentek u těchhle štítků sbalíš klobouk do kompaktního a lehkého váčku.

Funkční detaily

Klasický doplněk ACG je karabina, kterou si můžeš klobouk připnout na vnější stranu batohu a mít ho pořád po ruce. Díky nastavitelnému pásku pod bradou ti bude vždycky skvěle sedět.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Vnitřní potítko odvádějící vlhkost
  • Reflexní logo Nike ACG
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Olive Flak/Černá
  • Styl: IM6152-368

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

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    Klobouk Nike ACG Apex

    Nike ACG Apex

    Sleva 30

    Dolaď si styl

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