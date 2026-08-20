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Klobouk Dri-FIT Nike Apex - Černá/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Klobouk Dri-FIT

37,99 €
Černá/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Bílá/Anthracite/Bílá

Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran. Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.


  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Styl: HJ3683-010

Nike Apex

37,99 €

Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran. Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Výhody

  • Směs bavlny a nylonu má hladkou texturu a mírně pruží.
  • Nastavitelnou stahovací šňůrku si snadno stáhneš nebo povolíš podle sebe.

Podrobnosti o produktu

  • Řetízková síťovina kolem temene
  • Obšité větrací otvory
  • 67 % bavlna / 29 % nylon / 2 % elastan
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Styl: HJ3683-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Klobouk Dri-FIT Nike Apex

    Nike Apex

    37,99 €