Klobouk Dri-FIT Nike Apex

obrázek 1 ze 4
Nike Apex
Klobouk Dri-FIT
37,99 €
Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran. Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Styl: HJ3683-010
Nike Apex
37,99 €
Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran. Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Výhody
- Směs bavlny a nylonu má hladkou texturu a mírně pruží.
- Nastavitelnou stahovací šňůrku si snadno stáhneš nebo povolíš podle sebe.
Podrobnosti o produktu
- Řetízková síťovina kolem temene
- Obšité větrací otvory
- 67 % bavlna / 29 % nylon / 2 % elastan
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Styl: HJ3683-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Žádné recenze
Nike Apex
37,99 €