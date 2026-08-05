Klobouk Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Recyklované materiály
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tento klobouk ACG Apex je navržený tak, aby maximalizoval využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji hlavu pro chladivé pohodlí. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
ACG Radical AirFlow Apex
PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tento klobouk ACG Apex je navržený tak, aby maximalizoval využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji hlavu pro chladivé pohodlí. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.
Měkká pletenina s otvory je příjemná na dotek a rychle odvádí přebytečné tělesné teplo. Kšilt po celém obvodu poskytuje ochranu ze všech stran.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Nízkoprofilový design dobře padne a poskytne ti jistotu při prozkoumávání terénu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
ACG Radical AirFlow Apex