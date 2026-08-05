 
obrázek 1 ze 1
Klobouk Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex - Bílá/Bílá

Recyklované materiály

ACG Radical AirFlow Apex

Klobouk Dri-FIT

64,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tento klobouk ACG Apex je navržený tak, aby maximalizoval využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji hlavu pro chladivé pohodlí. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá
  • Styl: IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tento klobouk ACG Apex je navržený tak, aby maximalizoval využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji hlavu pro chladivé pohodlí. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.

Přelomová inovace

Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.

Přelomová konstrukce

Měkká pletenina s otvory je příjemná na dotek a rychle odvádí přebytečné tělesné teplo. Kšilt po celém obvodu poskytuje ochranu ze všech stran.

Přelomové pohodlí

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Další výhody

Nízkoprofilový design dobře padne a poskytne ti jistotu při prozkoumávání terénu.

Podrobnosti o produktu

  • Tkaný štítek ACG
  • 100 % polyester
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá
  • Styl: IX1855-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

Klobouk Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 16