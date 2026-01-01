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Klobouk Anglie 2026/27 Apex
Klobouk Nike Apex
29,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IQ7057-451
Klobouk Anglie 2026/27 Apex
29,99 €
V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!
Výhody
Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran.
Podrobnosti o produktu
- Díky nevyztužené konstrukci ho snadno sbalíš.
- 100 % polyester
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IQ7057-451
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Klobouk Anglie 2026/27 Apex
29,99 €