 
obrázek 1 ze 6
Klobouk Anglie 2026/27 Apex Klobouk Nike Apex - Obsidian/Bílá

Klobouk Anglie 2026/27 Apex

Klobouk Nike Apex

29,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ7057-451

Klobouk Anglie 2026/27 Apex

29,99 €

V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!

Výhody

Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran.

Podrobnosti o produktu

  • Díky nevyztužené konstrukci ho snadno sbalíš.
  • 100 % polyester
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ7057-451

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Klobouk Anglie 2026/27 Apex.

    Klobouk Anglie 2026/27 Apex Klobouk Nike Apex

    Klobouk Anglie 2026/27 Apex

    29,99 €

    Dolaď si styl