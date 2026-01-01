Kalhoty z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

Recyklované materiály
Kolekce Nike x LEGO®
Kalhoty pro větší děti
Tyhle pohodlné tkané kalhoty s poutavými detaily LEGO® jsou všestranným kouskem, na kterém můžeš stavět svůj outfit. Jejich odlehčená, vodoodpudivá tkanina tě ochrání před větrem a deštěm, takže můžeš svoje dny naplnit dobrodružstvím a být připraven/a na každé počasí.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
- Styl: IO3112-010
Kolekce Nike x LEGO®
Tyhle pohodlné tkané kalhoty s poutavými detaily LEGO® jsou všestranným kouskem, na kterém můžeš stavět svůj outfit. Jejich odlehčená, vodoodpudivá tkanina tě ochrání před větrem a deštěm, takže můžeš svoje dny naplnit dobrodružstvím a být připraven/a na každé počasí.
Kolekce Nike Football x LEGO
Rozjeďte to s Nike a LEGO Group. Chromové prvky rozzáří tvůj look.
Snadné ukládání věcí
V kapsách budeš mít své každodenní nezbytnosti hned po ruce
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka horního dílu: 100 % polyester. Podšívka spodní části: 100 % nylon.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
- Styl: IO3112-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Kolekce Nike x LEGO®.
Kolekce Nike x LEGO®
Kolekce Nike Football x LEGO®
Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.
Nedrž se zpátky
Klasika v novém pojetí. Brick by Brick
LEGO, logo LEGO, figurka a konfigurace kostiček a dílků jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group anebo chráněné jejími autorskými právy. ©2026 The LEGO Group. Všechna práva vyhrazena.