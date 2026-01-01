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Kalhoty z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti - Černá/Černá/Černá

Recyklované materiály

Kolekce Nike x LEGO®

Kalhoty pro větší děti

79,99 €

Tyhle pohodlné tkané kalhoty s poutavými detaily LEGO® jsou všestranným kouskem, na kterém můžeš stavět svůj outfit. Jejich odlehčená, vodoodpudivá tkanina tě ochrání před větrem a deštěm, takže můžeš svoje dny naplnit dobrodružstvím a být připraven/a na každé počasí.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: IO3112-010

Kolekce Nike x LEGO®

79,99 €

Tyhle pohodlné tkané kalhoty s poutavými detaily LEGO® jsou všestranným kouskem, na kterém můžeš stavět svůj outfit. Jejich odlehčená, vodoodpudivá tkanina tě ochrání před větrem a deštěm, takže můžeš svoje dny naplnit dobrodružstvím a být připraven/a na každé počasí.

Kolekce Nike Football x LEGO

Rozjeďte to s Nike a LEGO Group. Chromové prvky rozzáří tvůj look.

Snadné ukládání věcí

V kapsách budeš mít své každodenní nezbytnosti hned po ruce

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka horního dílu: 100 % polyester. Podšívka spodní části: 100 % nylon.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: IO3112-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

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    Kalhoty z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

    Kolekce Nike x LEGO®

    79,99 €

    Dolaď si styl

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    Kolekce Nike Football x LEGO®

    Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.

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