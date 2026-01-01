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Kalhoty s laclem Nike ACG „Mystery Lights“ Storm-FIT ADV - Safety Orange/Mosswood Brown/Černá/Mosswood Brown

Recyklované materiály

Nike ACG „Mystery Lights“

Kalhoty s laclem Storm-FIT ADV

449,99 €
Safety Orange/Mosswood Brown/Černá/Mosswood Brown
Mint Foam/Cannon/Clay Green/Cannon
Anthracite/Anthracite/Černá/Anthracite
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tyhle lacláče tě ochrání před větrem a deštěm. Jsou vyrobené z materiálu s technologiemi GORE-TEX a Nike Storm-FIT ADV. Třívrstvá konstrukce tvoří voděodolná membrána vložená mezi odolný lícový materiál a vnitřní podšívku.


  • Zobrazená barva: Safety Orange/Mosswood Brown/Černá/Mosswood Brown
  • Styl: HV1127-819

Nike ACG „Mystery Lights“

449,99 €

Tyhle lacláče tě ochrání před větrem a deštěm. Jsou vyrobené z materiálu s technologiemi GORE-TEX a Nike Storm-FIT ADV. Třívrstvá konstrukce tvoří voděodolná membrána vložená mezi odolný lícový materiál a vnitřní podšívku.

Inspirováno oblohou

Národní park Big Bend je rozsáhlá oblast pouště Chihuahuan v západním Texasu. I když tahle oblast patří k nejtmavším místům v zemi, tmu rozptylují Marfa Lights – záhadná nebeská tělesa, které září nad pouští. Tahle světla inspirovala název kolekce.

Pokročilá ochrana

Nepromokavý materiál GORE-TEX tě udrží v suchu, takže se můžeš soustředit na svoje dobrodružství. Technologie Nike Storm-FIT ADV kombinuje materiál, který neprofoukne a nepromokne, s nejmodernějšími postupy a prvky. I za nepříznivého počasí se tak budeš cítit pohodlně. Nepromokavé zipy chrání před nepříznivým počasím.

Připraveno na zimní sporty

U kotníků najdeš sněhové návleky na zip, elastické manžety a patentky pro uchycení na boty. Síťovinová podšívka odvádí pot, takže zůstaneš v suchu a pohodlí. Kapsy na ruce a přední praktické kapsy na zip mají měkkou a hřejivou podšívku.

Ideální pro dobrodružství

Volný střih je prostorný v oblasti sedu, stehen a nohavic. Nastavitelné prvky na suchý zip v pase si upravíš podle sebe.

Další výhody

Lacláče se dají připnout na bundu „Mystery Lights“.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo ACG
  • Vnitřní nášivka „Mystery Lights“ vyprávějící příběh
  • Karabinka ACG
  • Materiál: 100 % polyester. Krycí vrstvy: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester. Podšívka dílů: 85 % polyester / 15 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Safety Orange/Mosswood Brown/Černá/Mosswood Brown
  • Styl: HV1127-819

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 187 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Kalhoty s laclem Nike ACG „Mystery Lights“ Storm-FIT ADV

    Nike ACG „Mystery Lights“

    449,99 €

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