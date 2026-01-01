Kalhoty s laclem Nike ACG „Mystery Lights“ Storm-FIT ADV

Recyklované materiály
Nike ACG „Mystery Lights“
Kalhoty s laclem Storm-FIT ADV
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tyhle lacláče tě ochrání před větrem a deštěm. Jsou vyrobené z materiálu s technologiemi GORE-TEX a Nike Storm-FIT ADV. Třívrstvá konstrukce tvoří voděodolná membrána vložená mezi odolný lícový materiál a vnitřní podšívku.
- Zobrazená barva: Safety Orange/Mosswood Brown/Černá/Mosswood Brown
- Styl: HV1127-819
Nike ACG „Mystery Lights“
Tyhle lacláče tě ochrání před větrem a deštěm. Jsou vyrobené z materiálu s technologiemi GORE-TEX a Nike Storm-FIT ADV. Třívrstvá konstrukce tvoří voděodolná membrána vložená mezi odolný lícový materiál a vnitřní podšívku.
Inspirováno oblohou
Národní park Big Bend je rozsáhlá oblast pouště Chihuahuan v západním Texasu. I když tahle oblast patří k nejtmavším místům v zemi, tmu rozptylují Marfa Lights – záhadná nebeská tělesa, které září nad pouští. Tahle světla inspirovala název kolekce.
Pokročilá ochrana
Nepromokavý materiál GORE-TEX tě udrží v suchu, takže se můžeš soustředit na svoje dobrodružství. Technologie Nike Storm-FIT ADV kombinuje materiál, který neprofoukne a nepromokne, s nejmodernějšími postupy a prvky. I za nepříznivého počasí se tak budeš cítit pohodlně. Nepromokavé zipy chrání před nepříznivým počasím.
Připraveno na zimní sporty
U kotníků najdeš sněhové návleky na zip, elastické manžety a patentky pro uchycení na boty. Síťovinová podšívka odvádí pot, takže zůstaneš v suchu a pohodlí. Kapsy na ruce a přední praktické kapsy na zip mají měkkou a hřejivou podšívku.
Ideální pro dobrodružství
Volný střih je prostorný v oblasti sedu, stehen a nohavic. Nastavitelné prvky na suchý zip v pase si upravíš podle sebe.
Další výhody
Lacláče se dají připnout na bundu „Mystery Lights“.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo ACG
- Vnitřní nášivka „Mystery Lights“ vyprávějící příběh
- Karabinka ACG
- Materiál: 100 % polyester. Krycí vrstvy: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester. Podšívka dílů: 85 % polyester / 15 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Safety Orange/Mosswood Brown/Černá/Mosswood Brown
- Styl: HV1127-819
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 187 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG „Mystery Lights“