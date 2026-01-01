Kalhoty Nike Sportswear Club z francouzského froté bez manžet pro větší děti

Nike Sportswear Club
Kalhoty z francouzského froté bez manžet pro větší děti
Naše oblíbené modely Club Fleece s rovnými nohavicemi vytváří klasickou siluetu, takže hrají hlavní roli v každém šatníku a můžeš je nosit znovu a znovu. Lehký flís těchhle kalhot je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný. Jde o skvělý způsob, jak si trochu zpříjemnit chladné dny.
- Zobrazená barva: Černá/Sanddrift
- Styl: IV5264-010
- Země/oblast původu: Vietnam
Nike Sportswear Club
Naše oblíbené modely Club Fleece s rovnými nohavicemi vytváří klasickou siluetu, takže hrají hlavní roli v každém šatníku a můžeš je nosit znovu a znovu. Lehký flís těchhle kalhot je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný. Jde o skvělý způsob, jak si trochu zpříjemnit chladné dny.
Výhody
- Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.
- Otevřený lem dokonale padne na tvoje oblíbené tenisky.
- Ve třech kapsách budeš mít svoje nezbytnosti v bezpečí a po ruce.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsy: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Sanddrift
- Styl: IV5264-010
- Země/oblast původu: Vietnam
Velikost a střih
- Model měří 152 cm a má na sobě velikost M
- Modelka je vysoká 130 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Sportswear Club