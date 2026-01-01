Kalhoty Nike Football Atlético Madrid Club pro větší děti (chlapce)

obrázek 1 ze 5
Atlético Madrid Club
Kalhoty Nike Football pro větší děti (chlapce)
44,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných teplákách Atlético Madrid můžeš být prakticky pořád. Francouzské froté v zúženém, klasickém střihu se nosí stejně příjemně jako tepláky a týmové prvky na stehně ukazují, kterému týmu fandíš.
- Zobrazená barva: Deep Royal Blue/Bílá
- Styl: IO3548-455
Atlético Madrid Club
44,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných teplákách Atlético Madrid můžeš být prakticky pořád. Francouzské froté v zúženém, klasickém střihu se nosí stejně příjemně jako tepláky a týmové prvky na stehně ukazují, kterému týmu fandíš.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Deep Royal Blue/Bílá
- Styl: IO3548-455
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 157 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Atlético Madrid Club.
Atlético Madrid Club
44,99 €