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Kalhoty Nike Football Anglie Tech Fleece pro větší děti (chlapce) - Work Blue/Bílá

Anglie Tech Fleece

Kalhoty Nike Football pro větší děti (chlapce)

84,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit svému týmu bez ohledu na počasí.


  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
  • Styl: IB7869-486

Anglie Tech Fleece

84,99 €

Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit svému týmu bez ohledu na počasí.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 53 % bavlna / 47 % polyester. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
  • Styl: IB7869-486

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 138 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Kalhoty Nike Football Anglie Tech Fleece pro větší děti (chlapce)

    Anglie Tech Fleece

    84,99 €

    Dolaď si styl

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