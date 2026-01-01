Kalhoty Nike Football Anglie Tech Fleece pro větší děti (chlapce)

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Anglie Tech Fleece
Kalhoty Nike Football pro větší děti (chlapce)
84,99 €
Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit svému týmu bez ohledu na počasí.
- Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
- Styl: IB7869-486
Anglie Tech Fleece
84,99 €
Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit svému týmu bez ohledu na počasí.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 53 % bavlna / 47 % polyester. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
- Styl: IB7869-486
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 138 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Anglie Tech Fleece
84,99 €