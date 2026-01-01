Kalhoty Anglie Nike Football Club Fleece pro větší děti (chlapce)

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Anglie Club Fleece
Kalhoty Nike Football pro větší děti (chlapce)
44,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných kalhotách Anglie můžeš být prakticky pořád. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IB7971-410
Anglie Club Fleece
44,99 €
V měkkých, hřejivých a pohodlných kalhotách Anglie můžeš být prakticky pořád. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IB7971-410
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 155 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Anglie Club Fleece
44,99 €