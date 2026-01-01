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Kalhoty Anglie Nike Football Club Fleece pro větší děti (chlapce) - Midnight Navy/Bílá

Anglie Club Fleece

Kalhoty Nike Football pro větší děti (chlapce)

44,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

V měkkých, hřejivých a pohodlných kalhotách Anglie můžeš být prakticky pořád. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.


  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
  • Styl: IB7971-410

Anglie Club Fleece

44,99 €

V měkkých, hřejivých a pohodlných kalhotách Anglie můžeš být prakticky pořád. Lehký flís je na vnější straně hladký a na vnitřní straně česaný, takže se skvěle hodí, když potřebuješ trochu zahřát.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
  • Styl: IB7971-410

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 155 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Kalhoty Anglie Nike Football Club Fleece pro větší děti (chlapce)

    Anglie Club Fleece

    44,99 €

    Dolaď si styl